Latino que lideró equipo del Pentágono para detectar OVNIS alerta sobre información que oculta el Ejército

Luis Elizondo, quien encabezó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), un proyecto secreto del Pentágono, está convencido de que hay naves “extrañas” volando espacio de la Tierra, pero que las autoridades no pueden determinar qué son.

Elizondo fue identificado por el exlíder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Harry Reid, como quien estuvo al frente del AATIP a pesar de la negación del Pentágono.

En una entrevista con The Sun, Elizondo dijo que no era alguien que investigaba OVNIS, sino que su trabajo estaba enfocado a detectar aeronaves no identificadas, pero sus hallazgos no tienen todavía explicaciones lógicas, aunque los reportes del Ejército siguen siendo “clasificados”.

Elizondo renunció a su puesto mientras buscaba aumentar la discusión sobre los objetos voladores no identificados, reconocidos ahora en la comunidad científica como Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés).

“No soy un tipo de ovnis, soy un investigador, mi trabajo era simple, recolectar los datos y decir la verdad”, dijo Elizondo. “Hay algo en nuestros cielos. No sabemos qué es, no sabemos cómo funciona, no sabemos completamente lo que puede hacer, no sabemos quién está detrás del volante, no sabemos, no conozco sus intenciones, y no hay nada que podamos hacer al respecto”.

El Ejército ha tenido que reconocer la existencia de videos que captaron objetos voladores, que podrían ser aviones especiales o drones, pero nunca vistos.

“Todas las opciones están sobre la mesa hasta que estén fuera de la mesa, tenemos que dejar que los datos hablen por sí mismos”, consideró Elizondo, quien advirtió que esto incluso podría ser un asunto de seguridad nacional, ya que gobiernos extranjeros podrían estar desarrollando tecnología muy superior a la de Estados Unidos.

Agregó que de confirmarse esa teoría pondría en riesgo al país, a niveles del ataque del 9/11.

“Cuando estuve en AATIP, nuestro propósito era tratar de encontrar una explicación convencional”, dijo. “Fue cuando agotamos todas las opciones que nos involucramos cada vez más”.

En abril, el Pentágono confirmó que el video de un objeto volador no identificado, grabado por un piloto de la Marina, era real.

BREAKING WARNING: BEWARE OF #ALIENS Pentagon confirms #UFO video is real, taken by Navy pilot pic.twitter.com/8NCUWIGtVP — Bruce Paci (@brucepaci) May 1, 2021

Las credenciales de Elizondo fueron confirmadas por el Congreso. El periodista de NBC News, Gadi Schwartz compartió una carta del senador Harry Reid (Nevada), donde indica que el experto en asuntos de inteligencia era parte del Pentágono.

We did, the Senator concurs… pic.twitter.com/41ZJJLvnRJ — Gadi Schwartz (@GadiNBC) April 27, 2021

Elizondo explicó a The New York Post el comportamiento de los objetos voladores que logró ubicar, como la aceleración instantánea, lo cual podría poner en peligro la vida de una persona en esa nave.

Otros descubrimientos sobre esos vehículos fueron la navegación en zigzag, el descenso a altas velocidades y desaparecer como en especie de esferas.

While inside the Pentagon's UFO program, Lue Elizondo discovered UFOs have 5 common traits that seem to defy physics. Here's the first one. Watch our full interview with him here: https://t.co/sbTiRe92gB pic.twitter.com/Q0kWMO6nwC — New York Post (@nypost) May 1, 2021

En 2017, en un reporte de The New York Times, también hizo referencia al trabajo de Elizondo, quien era un miembro de alto rango de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia (OUSDI).

Elizondo considera que la información debería ser pública y avanzar en los hallazgos y sus posibles implicaciones para la seguridad del país.