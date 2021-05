Video de oficial latina de la CIA desata polémica y hasta burlas de grupos de derecha

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una nueva campaña de la Agencia de Inteligencia Central (CIA) destaca a la diversidad de sus empleados, pero grupos de derecha han lanzado críticas y burlas.

Uno de los videos que ha compartido gente como Donald Trump Jr. para asegurar que los “enemigos” de Estados Unidos se burlan del país es el que muestra a la hija de migrantes de Guayaquil, Ecuador.

“Estoy orgullosa de mí”, dice la oficial, quien cuenta que sus padres dejaron su país, todo lo que conocían, para buscar una mejor vida. “Por esfuerzo puedo decir que soy una orgullosa latina de primera generación y oficial de la CIA”.

La agencia compartió el video en Twitter, el cual desatado críticas y comentarios agresivos.

“Soy yo sin disculpas. Quiero que seas tú sin disculpas, quienquiera que seas. Ya sea que trabajes en la #CIA o en cualquier otro lugar del mundo”, dice el mensaje. “Domina tu espacio. Mija, lo vales”.

La oficial viste una playera negra con la frase: “Mija, lo vales”.

#WednesdayWisdom "I am unapologetically me. I want you to be unapologetically you, whoever you are. Whether you work at #CIA, or anywhere else in the world. Command your space. Mija, you are worth it." — CIA (@CIA) April 28, 2021

Los críticos señalan que el video de la CIA se apega a la nueva cultura “woke” sobre identidad genérica y discurso racial y étnico.

Bryan Dean Wright, exoficial de la agencia y seguidor de “America First”, consideró que la CIA tenía una misión y ahora sigue a la demanda de “acomodar” y “arreglar” las “heridas emocionales” o avanzar en una “agenda personal”.

“EE.UU. es menos segura con la nueva CIA y peligrosamente más política”, consideró.

The CIA used to be about mission to country. (I speak from experience) Now it’s now about demanding — and getting — accommodation to fix an emotional wound or advance a personal agenda. America is less safe with this new CIA, and dangerously more political. https://t.co/bYiP1vK7rB — BDW (@BryanDeanWright) May 2, 2021

“Muchas personas que no prestan atención a la CIA y al estado de seguridad parecen pensar que este video de la CIA es la primera vez que promueven, respaldan y abrazan la ideología ‘woke'”, criticó Glenn Greenwald, autor de Securing Democracy y co-fundador de The Intercept.

Lots of people who pay no attention to the CIA and the security state seem to think this CIA video is the first time they've promoted, endorsed and embraced woke ideology. They've been doing it for years. I wrote about back in 2015:https://t.co/aSmz341cC7 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 3, 2021

Las críticas se centran en la cultura “woke” denostando el valor que tiene reconocer a latinos o los representantes de cualquier otra minoría como parte de las agencias más importantes y de mayor influencia del país, incluso en posiciones clave.

Activistas latinos han reconocido la diversidad que el presidente Joe Biden ha logrado imprimir a su gabinete de primer nivel y a empleados de otros niveles, pero grupos conservadores critican que eso sea celebrado.

En las críticas de los usuarios no exponen cómo apelar a la diversidad racial, étnica u orientación sexual afecta a la agencia, en lugar de ser un incentivo para posibles agentes, como pretende la campaña de reclutamiento.