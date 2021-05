Hallaron restos esqueléticos en zona pantanosa de Long Island, Nueva York

La policía del condado Suffolk (Long Island) reportó el hallazgo de restos óseos en un pantano costero y los detectives de homicidios ahora están investigando la identidad de la víctima y las causas y tiempo de su muerte.

Los oficiales del Séptimo Precinto respondieron a una llamada al 911 “diciendo que un equipo de limpieza había encontrado un cuerpo cerca de Washington Drive en Mastic Beach alrededor de la 1:35 p.m.” del domingo, dijo la policía. El descubrimiento fue hecho por un grupo local que recogió basura en la playa, informó Newsday.

Los restos humanos fueron llevados al médico forense del condado Suffolk para una autopsia. La causa de la muerte, sexo ni identidad de la persona se conocieron de inmediato, reportó New York Post. Desde entonces no ha habido más información disponible.

Police said they responded to a 911 call from a local cleanup crew that had discovered the remains. https://t.co/0QLZbBUFsL

