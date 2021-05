Mucho ojo: El grupo que está en riesgo de no cobrar tercer cheque de estímulo de $1,400

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Miembros de una de las poblaciones en Estados Unidos que más necesita el tercer cheque de estímulo de $1,400, los desamparados o personas sin hogar, están en riesgo de no recibirlo si no realizan trámites adicionales para suministrar sus datos personales al Servicio de Rentas Internas (IRS).

El caso de este grupo es particularmente especial ya que como la mayoría no declara impuestos al IRS porque no generan ingresos, la agencia no cuenta con su información personal para procesar el pago de la tercera ronda o las anteriores.

Así las cosas, si la persona no realiza el trámite de declarar impuestos, aunque no esté obligado a hacerlo, es muy probable que no reciba el dinero de estímulo que le corresponde.

“Si bien estos pagos de impacto económico continúan realizándose automáticamente a la mayoría de las personas, el IRS no puede emitir un pago a los estadounidenses elegibles cuando la información acerca de éstos no está disponible en los sistemas de la agencia tributaria”, lee un comunicado del IRS del 15 de abril en el que se emplaza a las organizaciones comunitarias que trabajan con estos grupos a que los ayuden en el proceso.

“Para ayudar a las personas sin hogar, los pobres rurales y otros grupos históricamente desatendidos, el IRS insta a los grupos comunitarios, empleadores y otros a compartir información sobre los pagos de impacto económico y ayudar a más personas elegibles a presentar una declaración de impuestos para que puedan recibir todo lo que tienen derecho. IRS.gov tiene una variedad de información y herramientas para ayudar a las personas a recibir los pagos de impacto económico”, agrega el aviso en IRS.gov.

Solicitante no necesita una dirección permanente

El IRS aclaró que estas personas pueden reclamar un pago de impacto económico u otros créditos aún cuando no cuenten con una dirección permanente.

“Por ejemplo, una persona sin hogar puede incluir la dirección de un amigo, pariente o proveedor de servicios de confianza, como un albergue, un centro de día sin cita previa o un programa de vivienda de transición, en la declaración presentada ante el IRS. Si no pueden elegir el depósito directo, un cheque o tarjeta de debito por el reembolso de impuestos y el tercer pago de impacto económico se puede enviar por correo a esta dirección”, explica el IRS en el comunicado.

Si al solicitante no le llegaron los primeros dos cheques de estímulo de las pasadas rondas, la persona puede pedir el desembolso de esos fondos mediante el “Crédito de recuperación de reembolso” en la planilla de esta temporada de impuestos correspondiente al 2020.

Los estadounidenses tienen hasta el 17 de mayo para presentar la declaración de impuestos este año.

Te puede interesar: