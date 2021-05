A casi 2 meses de inicio de envíos de tercer cheque de estímulo de $1,400, ¿por qué no te ha llegado el tuyo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A casi dos meses de que el Congreso federal aprobara la tercera ley de estímulo por coronavirus que incluye los cheques de $1,400, hay estadounidenses que no han recibido el pago desde el Servicio de Rentas Internas (IRS) aún siendo elegibles.

Los motivos del retraso pueden ser varios.

Pago se encuentra en camino por USPS

El menos complicado sería que el pago se encuentra en camino a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

A esta fecha, el IRS ya ha completado la mayoría de pagos mediante depósito directo y “EIP Card” o tarjeta de débito prepagada.

El IRS no ha confirmado cuánto tiempo toma el proceso del envío de cheques en papel desde que el pago sale de la agencia y pasa por USPS hasta que llega al buzón.

Sin embargo, como parte de la segunda ronda de cheques de $600, un aviso en IRS.gov indica que el periodo en que inicia el trámite de pago por correo hasta llegar a su destino tomaría entre 3 a 4 semanas.

La página se refiere específicamente a la información proveniente de la herramienta para rastrear el cheque “Get My Payment” (Obtener mi pago).

“‘Get My Payment’ refleja una fecha en la que su pago fue enviado; puede tomar entre tres y cuatro semanas para que usted reciba el pago. Verifique su correo cuidadosamente para un cheque o EIP Card…”, lee parte del mensaje del IRS en su sitio web.

La agencia no explica la razones para la extensión de tiempo.

Así que, si usted no suministró los datos de su cuenta bancaria al IRS para depósito directo y aún no lo ha recibido siendo elegible, es probable que su pago se encuentre en camino.

Aún el IRS no ha procesado su declaración de impuestos de este año

Otra razón que podría explicar por qué aún no recibe el tercer cheque de estímulo o recibió solo parte del dinero bajo el “Plan de Rescate Estadounidense” de la Administración Biden es que el IRS aún no ha recibido la declaración de impuestos del 2020 y no cuenta con la del 2019 para procesar el pago.

Desde principios de abril, el IRS tramita cheques “plus-up” o complementarios a contribuyentes a los que se les envió un pago inicial en marzo.

En este renglón caen, por ejemplo, los contribuyentes a los que se les emitió el pago basado en la declaración de impuestos del 2019, pero el IRS recibió posteriormente la de este año y tuvo que hacer un ajuste de pago basado en la diferencia de ingresos entre ambos documentos.

Por las próximas semanas, el IRS se enfocará en esos desembolsos así como en los correspondientes a las declaraciones de impuestos de personas que sometieron esa información por primera vez al IRS para reclamar el tercer pago de estímulo.

El IRS no tiene información para procesar su pago

En la mayoría de los casos, la oficina recaudadora de impuestos utiliza la información en las declaraciones de impuestos de los beneficiarios, específicamente, la del 2020 y la del 2019, si no tiene la más reciente.

Si el potencial recipiente no ha declarado impuestos a la agencia porque es de bajos ingresos o no está generando impuestos por estar desempleado, el IRS no podrá procesar el pago a menos que la persona someta la información mediante una declaración contributiva aún cuando no esté obligado a hacerlo.

Esta es la exhortación que el IRS ha hecho a la población de desamparados o personas sin hogar, por ejemplo.

La agencia aclaró mediante su página web que este grupo puede solicitar los pagos de la tercera ronda y de los anteriores aún cuando no cuenten con una dirección permanente, ya que pueden dirigir el cheque a la residencia de un familiar, amigo o conocido.

El problema con esta población es que por estar en una situación de calle muchas veces no están ni conscientes de que son acreedores de los pagos de estímulo.

En ese sentido, la agencia exhortó a organizaciones y grupos que trabajan con dicha comunidad para que los guíen en el proceso.

“Para ayudar a las personas sin hogar, los pobres rurales y otros grupos históricamente desatendidos, el IRS insta a los grupos comunitarios, empleadores y otros a compartir información sobre los pagos de impacto económico y ayudar a más personas elegibles a presentar una declaración de impuestos para que puedan recibir todo lo que tienen derecho. IRS.gov tiene una variedad de información y herramientas para ayudar a las personas a recibir los pagos de impacto económico”, indica una entrada de prensa en IRS.gov.

Lo botó sin querer o se lo robaron

Cabe la posibilidad de que si usted espera el cheque de estímulo por correo postal, se lo roben o lo descarte como correspondencia basura por error.

En esos casos, si usted cuenta con una notificación o aviso conocido como 1444, puede solicitar un “rastro” o “seguimiento” de pago al IRS

Esta es una carta que envía por correo el IRS, 15 días después del envío o depósito de cada cheque de estímulo, para confirmar que el pago ya fue procesado.

Si al ingresar sus datos a la herramienta Get My Payment, el sistema le confirma que el pago ya fue procesado y la manera en que se tramitó también puede solicitar la restitución del dinero mediante el seguimiento de pago.

Aquí puedes leer más sobre el procedimiento para reclamar el pago por dicha vía

