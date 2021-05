Cómo prevenir un derrame cerebral a través de la alimentación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mayo es el mes nacional de concientización sobre los accidentes cerebrovasculares (ACV), que a grandes rasgos suceden cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Popularmente llamados ataques o derrames cerebrales, son considerados una de las principales causas de muerte en el mundo. También en algunas ocasiones cuando el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno, lo cual suele causar la muerte de células cerebrales y con ello daños permanentes. Esta iniciativa comenzó en mayo de 1989 y fue creada con el objetivo de promover la conciencia pública y reducir la incidencia de ACV en los Estados Unidos. La buena noticia es que muchas cosas han cambiado para mejorar en los últimos 32 años, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos vivido como sociedad a raíz de la pandemia.

Hoy sabemos que padecer un derrame cerebral puede ser una experiencia que cambia la vida para siempre, por fortuna tenemos las herramientas para prevenirlo. En principio es importante decir que ciertas condiciones de salud y factores relacionados con el estilo de vida se asocian con un mayor riesgo de padecer ataques cardiovasculares. De tal modo que aspectos como la presión arterial, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la diabetes y la calidad de la dieta, juegan un papel determinante en el riesgo de los accidentes cerebrovasculares.

La buena noticia es que se ha comprobado que los mismos alimentos que nos ayudan a mantener un peso saludable y prevenir afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas, también pueden ser de gran ayuda en la prevención de un derrame cerebral. La razón es simple la salud del corazón y los accidentes cerebrovasculares están estrechamente relacionados. Por lo tanto centrar la dieta en alimentos naturales y ricos en nutrientes que son buenos para la salud del corazón, es clave para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar a los grupos de alimentos que son un básico para cuidar la salud cardiovascular.

1. Frutas y verduras

No es ninguna novedad decir que las frutas y verduras son simplemente un básico en toda dieta saludable y equilibrada. Su consumo es un aspecto fundamental para controlar el peso y mantener el corazón en buena forma, con base en ello son esenciales en la prevención de derrames cerebrales. Son naturalmente bajas en grasas y calorías, pero ricas en fibra, lo que se relaciona con un gran poder saciante. Además las frutas y verduras también están cargadas de nutrientes como potasio, fibra, ácido fólico, vitamina A y vitamina C. De manera específica se recomienda el consumo de productos de origen vegetal ricos con un alto contenido en potasio, como las papas blancas y camote, los plátanos, los tomates, las ciruelas pasas, el melón y la soja ¿La razón? Son determinantes en el control de la presión arterial, considerada el principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular. También es muy aconsejable aumentar la ingesta de vegetales ricos en magnesio, como es el caso de las espinacas y los vegetales crucíferos que se relacionan con un menor riesgo de accidente cerebrovascular. No olvides asegurar el consumo de cuatro a cinco porciones de frutas al día, es un hábito clave para disminuir el riesgo de sufrir un derrame cerebral y clave para garantizar un corazón sano.

2. Pescado

Los pescados grasos son simplemente un básico en toda dieta saludable, son muy rucos en nutrientes y bajos en calorías. Variantes como el salmón, el atún blanco, la trucha y la caballa, brillan por su alto contenido en ácidos grasos omega-3 que ayudan a mantener bajo control la presión arterial y el colesterol. De hecho, los investigadores han relacionado el consumo regular de pescado con un menor riesgo de accidente cerebrovascular. Todos sus beneficios se asocian con su alto contenido en omega-3, que también actúa como un poderoso antidepresivo natural y beneficia la pérdida de peso. Además comer de dos a tres porciones de este tipo de pescados a la semana, es uno de los hábitos más sostenibles para promover la salud del corazón y reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

3. Granos integrales

Es cierto que en los últimos meses todo se ha dicho sobre el consumo de granos, por su natural contenido en carbohidratos. Sin embargo no es ninguna novedad decir que no todos los tipos de carbohidratos son iguales, y aquellos que se obtienen de los granos integrales y no refinados ¡Son muy buenos para la salud! Cuando los granos se refinan para hacer pan blanco, muffins ingleses y arroz blanco, muchos de los nutrientes saludables se eliminan y normalmente tienden a ser productos ricos en calorías. Apuesta por elegir pan y cereales integrales, avena y arroz integral. Los cereales integrales son ricos en fibra, vitaminas B (incluidos folato y tiamina), magnesio y hierro, todos los cuales promueven la salud del corazón, lo que puede ayudar a prevenir un accidente cerebrovascular.

4. Productos lácteos bajos en grasa

El queso, la leche, el yogurt y otros productos lácteos, son una adición saludable ya que son ricos en nutrientes como el calcio, proteínas, vitamina D y potasio. Lo cierto es que sus versiones enteras contienen grasas saturadas y colesterol, lo que podría aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Por lo tanto la principal regla es apostar por las variantes bajas en grasa y sin grasa, que brindan nutrientes saludables y que a su vez pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 y presión arterial alta, todos factores de riesgo de accidente cerebrovascular.

