Frida Sofía cumple su palabra y se cambia el apellido

Frida Sofía ha comenzado a realizar cambios en su vida y demostró que es mujer de palabra, pues luego de que se revelara su intención de quitarse los apellidos Guzmán Pinal que heredó directamente de su mamá, Alejandra Guzmán, los cambió y ahora se hace llamar Frida Moctezuma.

Esto por la reciente modificación de sus datos en su cuenta de Instagram, red social en la que colocó su nombre incluyendo únicamente el apellido de su papá, Pablo Moctezuma, lo cual ha llamado la atención, ya que anteriormente aparecía solamente como Frida Sofía.

Estas acciones se suscitaron a una semana de que se diera a conocer que la joven tiene como objetivo deslindarse del legado Guzmán y quitarse el apellido por la vía legal.

“Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal. Ella dijo, literalmente: ‘Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen’”, reveló una fuente cercana a la hija de Alejandra a la revista TV Notas.

Aunque se desconoce si el cambio de apellidos también ya lo realizó de forma oficial o si sólo lo hizo en redes sociales.

Inicialmente, Alejandra eliminó el apellido de Pablo del acta de su hija porque tenía miedo de que le quitara la custodia, sin embargo, a través de una reciente entrevista que Lucía Méndez le hizo a Frida, detalló que Enrique Guzmán fue quien le sugirió a la rockera que no le pusiera el apellido paterno.

Esta polémica, sin duda, no ha cesado y solo parece empeorar con el tiempo, pues esta semana se dio a conocer que Enrique se presentó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía por lo dicho en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde lo acusó de haberle hecho tocamientos cuando ella tenía apenas 5 años.