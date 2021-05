¿Quién es Zhe “Shelly” Wang, la intérprete por la que Melinda y Bill Gates se habrían divorciado?

Zhe “Shelly” Wang habla perfectamente chino mandarín, chino cantonés e inglés y algunas versiones en las redes señalan que se trata de la intérprete por la que Melinda y Bill Gates se habrían divorciado.

Wang habría negado estos rumores a través de la red social china Weibo, asegurando que su relación con Bill Gates es “estrictamente profesional”, pero eso no bastó para acallar los rumores que la señalan como uno de los motivos del rompimiento del famoso matrimonio de 27 años.

Shelly Wang's responded today to the rumours from Fox alleging that she had “more than strictly professional relationship” with Bill Gates.

She calls the whole thing "crazy" and tells people not to "waste time on unfounded rumours". pic.twitter.com/7wQdNhP2tO

— Kerry Allen 凯丽 (@kerrya11en) May 5, 2021