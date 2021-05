VIDEO: Familia hondureña inmigrante se reencuentra; estuvieron separados casi 4 años por política de Trump

Un video capturó el emotivo momento en que una madre de Honduras se reunió con sus hijos después de ser separada en la frontera en 2017 bajo la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump.

Keldy Mabel Gonzales Brebe de Zuniga se reunió con sus hijos, Mino y Erick, en una reunión familiar en Filadelfia. El video la muestra el enternecedor abrazo grupal lleno de lágrimas después de verse por primera vez en más de tres años, cuando fueron separados en la frontera entre Estados Unidos y México.

Thanks to the work of our attorney @lindacorchado, a mother was reunified with her children after being separated by the Trump administration’s pilot family separation program.

After 4 long years of being apart, this is the moment they reunited. (1/) pic.twitter.com/eV4LKWG3pi

— Las Americas Immigrant Advocacy Center (@LasAmericasIAC) May 6, 2021