Yankees y Mets regalaran boletos a los aficionados que se vacunen fuera de sus estadios

El Departamento de Salud del estado de Nueva York estableció un vínculo con los equipos de béisbol de la ciudad. Yankees y Mets serán parte de esta alianza en la que ofrecerán vacunas contra el Covid-19 a quienes asistan a los juegos de los equipos. Los dos conjuntos de la Major League Baseball darán un bono extra a aquellos fanáticos que asistan al estadio y se inmunicen: los aficionados tendrán entradas gratis para el próximo juego de su equipo.

New York baseball fans can get their vaccine at the ballpark after Gov. Andrew Cuomo's announcement on Wednesday.

Vaccinations will be offered at both Mets and Yankees games.

Free tickets will be given to those who take the shot. pic.twitter.com/ab2lXifBkR

— The Athletic (@TheAthletic) May 5, 2021