Arrestan a turista por robos armados en Central Park de Nueva York

Andrew Thornton, residente de Alabama, fue arrestado en relación con un patrón de robos armados en el famoso Central Park de Nueva York.

La policía recibió dos informes de robos en cuatro días, con una descripción del sospechoso similar en ambos incidentes. En el primer caso, el 30 de abril, un hombre de 55 años accedió por la entrada 72nd Street y Central Park West alrededor de las 8:25 a.m. cuando un supuesto vendedor con una bicicleta le pidió $5 dólares. La víctima se negó, se alejó y luego notó que el sospechoso lo había seguido hasta el otro lado del parque, según la policía.

El sospechoso luego le mostró una pistola semiautomática negra y exigió dinero. La víctima cumplió y entregó alrededor de $1,000 dólares y el sospechoso huyó en una bicicleta negra, dijo la policía.

Dos días después, una mujer de 67 años caminaba por el sendero oeste cerca de Swan Lake dentro de Central Park cuando se le acercó un hombre que también montaba una bicicleta negra. Se detuvo frente a ella, mostró una pistola semiautomática negra y le exigió su bolso.

Cuando la víctima preguntó si podía quedarse con su teléfono, el sospechoso le respondió “no”. Luego obedeció y entregó su bolso, que contenía dos tarjetas de crédito, un iPhone, medicamentos para los ojos y unos $200 dólares, dijeron las autoridades.

Su teléfono fue recuperado cerca de la escena cuando la policía usó la aplicación “Find My iPhone”.

El jueves por la noche, la policía detuvo a Thornton, de 34 años, residente de Auburn (Alabama). Fue acusado de robo, posesión criminal de un arma y amenaza, por ambos casos, reportó Pix11.

Según las últimas estadísticas de la policía de Nueva York, la delincuencia en el parque ha bajado ligeramente este año con respecto a 2020, acotó 1010Wins.com.

Watch as Captain Gallagher of @NYPDCentralPark update the media on the arrest of an individual sought in several gunpoint robberies inside Central Park. pic.twitter.com/7vV9OjbmBb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 7, 2021