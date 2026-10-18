El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 18 octubre de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de octubre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las preocupaciones te tienen un poco tenso y rígido, y esto no favorece tu imagen pública. Las actitudes demasiado exigentes no te ayudarán a obtener lo que realmente aspiras a largo plazo. Condúcete con madurez y aplica la experiencia adquirida, porque es lo que tu trabajo requerirá ahora.
Tauro
04/20 – 05/20
Es posible que algunas experiencias difíciles que has atravesado todavía te estén reteniendo, anclando o impidiendo proyectar tu porvenir. Llegó el momento de decirle adiós al pasado y seguir adelante. Crecer a veces duele, pero vale la pena. Confía en que podrás abrirte a nuevas posibilidades.
Géminis
05/21 – 06/20
Buscarás nuevas fuentes de financiamiento, pero tu instinto para manejar recursos podría estar un poco bloqueado. No puedes desentenderte del contexto actual, así que busca asesoramiento. Asegúrate de que los negocios que pongas en marcha tengan posibilidades reales de concreción.
Cáncer
06/21 – 07/20
Estás muy enfocado en las cuestiones profesionales y en tu afán de triunfo, y esto se está volviendo un problema porque quienes te quieren comienzan a pasarte factura por tus períodos de ausencia. Sus requerimientos parecen serios, así que atiéndelos y procura encontrar un mejor equilibrio.
Leo
07/21 – 08/21
Algunas programaciones negativas podrían jugarte malas pasadas en el área de la salud. Recuerda que la mente influye en nuestro bienestar, así que, si estás pesimista, busca una manera de revertir esta actitud. Consulta sobre la vitamina D, que ayuda a absorber el calcio.
Virgo
08/22 – 09/22
En el amor podría haber un clima de cierta desconfianza que te impida actuar de manera espontánea y natural, debido a que algunas antiguas heridas y situaciones conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes hijos, ten cuidado con exigirles demasiado.
Libra
09/23 – 10/22
Algunos sucesos del pasado que dejaron una huella indeleble en tu persona resurgirán con todo su peso. Tu pareja o tus amistades tal vez no se muestren muy consideradas y podrías sentirte un poco solitario. Tus heridas cicatrizarán si permaneces un tiempo en casa.
Escorpio
10/23 – 11/22
La comunicación podría trabarse, especialmente con los compañeros de trabajo. Los trámites médicos también podrían demorarse. Si te encuentras con una negativa del otro lado, no insistas ni intentes forzar las cosas. En cambio, aprovecha el intervalo y aprende la lección que trae la vida ahora.
Sagitario
11/23 – 12/20
El dinero se convertirá en un tema relevante porque tendrás deseos de permitirte algunos lujos para darte importancia. Sin embargo, te recomiendo que seas cauto y esperes a que el panorama sea más alentador. Tampoco es conveniente realizar ningún tipo de especulación financiera.
Capricornio
12/21 – 01/19
En el camino surgirán algunos obstáculos, así que te convendrá avanzar con pies de plomo. No te embarques en iniciativas demasiado ambiciosas porque tus energías ahora deben concentrarse en lo primordial para ti. No debes mortificarte si tus familiares no aprueban o cuestionan tus decisiones.
Acuario
01/20 – 02/18
No te aflijas si llegan a tus oídos comentarios críticos y, si alguien te cuenta algo duro, procura no dejarte invadir por la tristeza. Consolídate espiritualmente, construye un espacio de introspección, tu propio templo de piedra, y tómate un descanso de los asuntos externos.
Piscis
02/19 – 03/20
Quizás sientas que en tu grupo de pertenencia no te valoran lo suficiente y las cuestiones de dinero podrían volverse un obstáculo entre tú y tus amigos. Te replantearás algunas relaciones y te volverás más selectivo a la hora de definir con quién te vinculas socialmente.