“Pienso que Valentino Rossi a final de año no seguirá”, las dudas crecen sobre Il Dottore

Es tan desconcertante el inicio de temporada en la Moto GP de Il Dottore Valentino Rossi que ya especulan con un posible final para la carrera del hexacampeón. No ha podido sumar puntos y ni siquiera cerca de estar entre los primeros 10 puestos en los cuatro grandes premios que se han corrido en 2021.

Uno de los grandes escépticos de la continuidad de Rossi en la Moto GP es el español Sito Pons, director de la escudería Pons Racing.

“Verdaderamente soy un gran fan de Valentino Rossi y le tengo en gran estima, porque creo que es una persona grandiosa. Si me preguntas por él, yo te puedo dar mi teoría. Cuando un piloto está en su situación es muy difícil. Para correr en moto no puedes tener ninguna duda, no puedes dudar si debes o no correr. Y cuando un piloto está en la situación de Valentino, que todo el mundo le habla continuamente sobre si va a seguir, si va a parar… en la cabeza empiezan a entrar mensajes que te hacen perder de vista el verdadero objetivo”, declaró en moto.it.

Rossi, con 42 años de edad cumplidos, está considerando la posibilidad de dejar su carrera al final de temporada, pero todavía no llega a una decisión final. Mientras tanto, es piloto de Petronas Yamaha y busca unas nuevas aventuras antes de que todo acabe.

“Cuando tienes dudas te falta la velocidad, eso me sucedió a mi cuando decidí retirarme, estaba en la misma situación, sigo o no sigo. Y me di cuenta de que cuando uno empieza a hacerse esa pregunta es que ya está fuera. Yo, sinceramente, pienso que Valentino a final de año no seguirá”, añadió Pons, dos veces campeón en 250cc.

