VIDEO: Soldado de Fort Jackson secuestró así autobús escolar con 18 niños dentro

Un soldado en entrenamiento en Fort Jackson fue arrestado luego de secuestrar un autobús escolar con 18 niños mientras estaba armado con una pistola en Carolina del Sur y el video de cómo ocurrieron los hechos fue revelado por las autoridades.

Todo comenzó alrededor de las 7 am del jueves cuando el novato identificado como Jovan Collazo, de 23 años, de Nueva Jersey, quien estaba vestido con un uniforme de entrenamiento tomó un rifle M4, saltó una cerca.

An Army trainee in South Carolina deserts Fort Jackson and carjacks a school bus at gunpoint with 18 children on board pic.twitter.com/3ntODjt3IN

