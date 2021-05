Ellen DeGeneres se ha ido a vivir con Courteney Cox por esta razón

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las revelaciones más sorprendentes que se desprenden de la reciente entrevista de Courteney Cox, antigua protagonista de la mítica serie ‘Friends’, en el programa vespertino de Ellen DeGeneres no atañe tanto a la invitada como a la anfitriona del espacio televisivo, ya que en un momento de la animada conversación que mantuvieron las dos amigas la también humorista aseguró que acababa de mudarse, con carácter temporal, eso sí, a la mansión californiana de su interlocutora.

Para evitar rumores maliciosos y conclusiones precipitadas, la estrella de la televisión quiso aclarar rápidamente que su repentino cambio de residencia no se debía a ningún tipo de problema en su, todo sea dicho, sólido matrimonio con la actriz Portia de Rossi, descartando de plano cualquier tipo de discusión que le hubiera obligado a escapar de su casa. La razón de su estancia provisional con Courteney era mucho más sencilla: la pareja ha vendido su casa de Beverly Hills y ha decidido separar momentáneamente sus caminos hasta que pueda mudarse a un nuevo nidito de amor.

“Debería explicarme. No tengo problemas maritales, no me he tenido que ir de casa porque me hayan echado de ella. No estoy viviendo definitivamente con Courteney, ella ha sido lo suficientemente generosa para decirme: ‘Sí, quédate conmigo’. Es que hemos vendido nuestra casa de Beverly Hills y necesitaba un sitio donde quedarme“, ha señalado Ellen sin hacer referencia alguna a la ubicación actual de su esposa, quien también habrá tenido que tirar de amistades para poder dormir bajo techo.

Aprovechando la citada charla y el carácter público de la misma, Courteney Cox ha decidido ofrecer algunos detalles a la audiencia sobre lo aparentemente “horroroso” de vivir con Ellen, como la costumbre que tendría la presentadora de dominar todo el cuarto de baño que, supuestamente, deberían poder compartir en igualdad de condiciones. “En resumen, eres una compañera de piso horrorosa. Te dejé bastante hueco libre en el baño para que tuvieras tu propio espacio y al final te has quedado también con mi lado. Me encontré tu cepillo de dientes en mi sitio y el maquillaje ha desaparecido”, ha bromeado la artista que daba vida a la maniática e híper ordenada Monica Geller en la divertida ‘sitcom’.