Don Francisco y Jorge Ramos hablaron de las sexys modelos y concursos de “Sábado Gigante” en plena era del Me Too

Justo cuando el movimiento Me Too ha tomado una gran voz y relevancia a nivel mundial. Hay muchos famosos que, por tratarse de la era moderna, seguramente fuesen criticados por la manera en que “vendían” o promocionaban sus shows. Por eso, el periodista de Univision Jorge Ramos, quien le hizo una entrevista muy conmovedora al “Gigante de la televisión” Don Francisco por su trayectoria profesional, no perdió oportunidad de preguntarle sobre su postura ante la actualidad, los debates sobre la explotación de la mujer y las sexys modelos que aparecían con poca ropa en su afamado show “Sábado Gigante“. El presentador de televisión con 60 años de trayectoria se confesó en éste y otros aspectos.

“… Con gran éxtito realizábamos eventos que hoy serían duramente criticados. en los que estaban presente la belleza y la sensualidad femenina como Miss Colita, Miss Petit, Miss Piel Canela, Miss Pechonalidad….”, lee el periodista desde el libro del presentador. De fondo se podía escuchar un tema que citaba: “A ver, a ver cómo mueve la colita. Si no la mueve la tiene tapadita…”, la cantaba él mismo y la bailaba no sólo con el equipo de trabajo en en el set sino con todo el público que se volteaba y literal, meneaban la retaguardia de espalda.

El presentador, cuyo nombre de pila es Mario Kreutzberger, respondió contundente y abierto al mundo actual cuando Ramos le preguntó si consideraba que se había equivocado en este sentido y que si se arrepentía de haber lo hecho (refiriéndose a ese tipo de concursos y a las modelos con poca ropa que salían en su show).

“Yo creo que no me equivoqué. Yo creo que los tiempos van cambiando. Yo partí en la televisión en blanco y negro. Yo creo que se hacían cosas que hoy día no se pueden hacer porque el mundo va avanzando, la vida, la sociedad y hoy día me parece que lo que están buscando es cada día más inclusión y más justicia”, dijo en un tono muy reflexivo uno de los máximos representantes de los medios de comunicación a nivel mundial.

Agregó también: “Yo creo que un comunicador se tiene que adaptar a cada época, a cada espacio, a como era la vida en cada momento. Yo creo que tus entrevistas hace 20 años tienen que ser un poco diferentes a ahora también. Ramos lo interrumpe y le pregunta si cree que estuvo bien y le insiste en si hay posibilidades que esa sea una manera de pedir disculpas, pero Don Francisco negó rotundamente la interrogante.

“No es pedir disculpas porque sería una mentira, porque era el mundo que se vivía en ese momento. Me parecía que no estaba bien. Yo creo en ese sentido que la sociedad ha mejorado. En la inclusión ha mejorado bastante, pero está todavía en los pañales, en los balbuceos, le falta mucho más”, dijo el conductor.

La entrevista surgió por el libro que lanzó al mercado Don Francisco y que habla de sus memorias “Con Más Ganas de Vivir”. Además, el chileno confesó que dejó de teñirse el cabello, admitió que el retiro es de las cosas más dolorosas que le puedan pasar a un ser humano. Reveló estar viendo a un psiquiatra por primera vez en su vida, pues la pandemia le hizo reflexionar sobre muchos aspectos de la misma.

Don Francisco tocó temas que hablamos con él hace algunos meses, cuando lanzó una serie de entrevistas a través de la señal de CNN en Español con Don Francisco: Reflexiones 2021.

Sin duda Don Francisco hizo historia al lograr que la televisión hispana en los Estados Unidos tuviese inclusión. “Sábado Gigante” fue el primer programa con contenido en español en el país anglo y ahí se mantuvo por 53 años. Muchos son los latinos que lo ven como un referente, que pasará a la historia como uno de los comunicadores más importantes de Latinoamérica.

Aquí les dejamos también la entrevista que le hicimos hace algunos meses por si no alcanzaron a verla donde nos habló el retiro de los sets de televisión, de cómo se reinventó y ahora hace uso de las plataformas digitales para comunicar, de sus viajes y la distancia que lo llevó a estar poco tiempo con su familia. Pero sobre todo, del amor y el compañerismo que tiene con su esposa, a quien aseguró deberle todo y quien ha sido su compañera durante también 60 años.

