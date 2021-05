El desorden defensivo del Barcelona les costó La Liga en Valencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Barcelona empató 3-3 ante el Levante y perdió la segunda oportunidad en una semana de ser el nuevo líder de La Liga. Fue un partido muy poco común para un equipo tan contundente como el Barca. Con el encuentro 2-0, jugándose una ‘final’, parecía imposible que en la segunda mitad recibieran tres goles. Y que incluso con el partido 3-2 volvieran a dejarlo ir. Una vez más, la defensa blaugrana quedó en evidencia: fue un coladero bárbaro que les costó La Liga en Ciudad de Valencia.

La defensa muerta del Barcelona

En el primer gol, Lenglet, uno de los centrales, está marcando a un rival en la banda derecha, afuera del área. Su relevó lo ocupó Sergi Roberto, insuficiente para una posición tan exigente. Piqué, notoriamente lento en su movimiento, calculó mal el centro que cayó y muy lejos quedó del despeje. Cabezazo casi a quemarropa que Ter Stegen no podía atajar.

🐸 GONZALO MELERO header breathes life into @LevanteUD comeback hopes, makes it 2-1 to @FCBarcelona #LevanteBarça on beIN SPORTShttps://t.co/uWB00z5WLj — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 11, 2021

El Barcelona no asimiló bien la anotación al 56′, y tan solo dos minutos después, al 58′, recibió el gol del empate. Messi perdió un balón en su propio campo. Levante tenía bien posicionados a sus efectivos en ataque y definió de forma magistral la jugada tras una pared. Piqué quedó nuevamente como un señalado, al no tener la capacidad de igualar el ritmo del delantero rival.

🐸👀 @LevanteUD are level! Back-to-back goals, as JOSE LUIS MORALES puts the equalizer home. 2-2 with @FCBarcelona.#LevanteBarça on beIN SPORTShttps://t.co/oVoCobCqcj — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 11, 2021

La tercera anotación cerró con una actuación lamentable de la defensa culé en la segunda mitad. Sergiño Dest se resbaló y perdió el timing con su marca. Esto antecedió a otra desatención de Piqué, quizás el más expuesto, quien fue anticipado por Sergio León.

🐸❗️ UNBELIEVABLE!!! @LevanteUD find another equalizer! Sergino Dest slips, and SERGIO LEON takes advantage. 3-3 with @FCBarcelona.#LevanteBarça on beIN SPORTShttps://t.co/lKES1qQRLa — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 11, 2021

Desastre blaugrana en Valencia. Era la oportunidad de oro para presionar a sus rivales antes de que las jornadas tengan el mismo horario -las últimas dos-. Ocurrió todo lo contrario: dejaron escapar dos puntos y motivaron aún más a sus rivales a ganar su respectivo encuentro para sacarlos del mapa. Es inentendible la poca capacidad demostrada para controlar un partido casi ganado. Cedieron el balón, contrario a sus ideales y lo pagaron con el empate.

Con dos partidos por jugarse, el Barcelona está un punto por detrás del Atlético de Madrid (que tiene un partido menos). Y si el Real Madrid empata o gana su partido pendiente, pasará a los culés.

El panorama no podría ser más gris: pasaron de depender de sí mismos para ganar La Liga a necesitar que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid fallen una e incluso dos veces para poder soñar con el título liguero. La temporada del Barcelona se acabó.