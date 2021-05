Homicidio a cuchilladas en hotel convertido en refugio vecino al Empire State Building de Nueva York

Patrick McDonough fue detenido como sospechoso de haber matado a cuchilladas a Stanley Castor dentro de un hotel vecino al famoso Empire State Building y convertido por la alcaldía de NYC en refugio para personas sin hogar.

McDonough, de 49 años, fue acusado ayer de homicidio en el apuñalamiento fatal de Castor (39) al final de la noche del sábado, reportó New York Post. Ambos son personas de hogar y el crimen sucedió horas después de un tiroteo en Times Square que dejó heridos, incluyendo una niña.

No está claro el motivo del homicidio, sucedido en el hotel “Midtown Suite”, en 38 West 31st Street, a dos cuadras del Empire State, el edificio más emblemático de NYC. Castor fue encontrado apuñalado en el cuello, hombro y brazo. Lo trasladaron al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto poco tiempo después, siendo ya la madrugada del domingo, reportó NYPD.

El auge del crimen llega ahora también a las zonas turísticas de NYC, cuando la ciudad intenta atraer a los visitantes de regreso, medida fundamental para la recuperación económica post pandemia.

This is the SRO hotel where detectives found Farrakhan Muhammad's brother; the target of the Times Square shooting.

Patrick McDonough, 49, was charged with murder in the fatal stabbing of a man inside a Times Square hotel that serves as a homeless shelter https://t.co/IN9EdMD4ID

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) May 11, 2021