Ivanka Trump golpea a su hijo… por accidente

Ivanka Trump ha aprovechado los últimos meses para disfrutar Miami, Florida, con sus hijos, pero el Día de las Madres tuvo un ligero accidente que casi termina en desastre, según reportes de varios medios.

La hija del expresidente Donald Trump decidió tomar unas clases de surfeo y mientras ella se aventaba hacia las olas, sus hijos esperaban en la playa disfrutando el mar.

Sin embargo, en un momento que Ivanka regresó a la orilla golpeó la cabeza de su hijo Theo con la tabla de surfeo, aunque el incidente fue menor, lo que no les impidió continuar con las clases particulares.

“Una serie de fotos muestra a Ivanka perdiendo el control y volcándose, mientras su tabla de surfeo se inclina hacia su hijo menor, Theo, quien parece haber recibido un golpe en la cara”, indica el reporte del Daily Mail. “Ivanka parecía horrorizada por su error y parecía hacer una mueca cuando su tabla se dirigió hacia su pobre hijo, con los brazos a los lados en un aparente intento de reducir la velocidad, mientras su instructor miraba con la boca abierta”.

Más tarde, Ivanka celebró las “hazañas” de sus hijos sobre la tabla, aunque ella sufrió varias caídas durante su intentos, según Page Six.

Además de Theo, de cinco años; Arabella, de nueve años, y Joseph, de siete años, disfrutaron el paseo y entrenamiento.

