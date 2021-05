Sin jugar, el Manchester City se consagró campeón de la Premier

Sin haber jugado, el Manchester City se consagró campeón de la Premier League, luego de que sus perseguidores y vecino de ciudad, el Manchester United, cayera en Old Trafford ante el Leicester.

De esta manera, los ‘citizens’ se adjudican la séptima Premier y encadenan una racha de tres títulos en las últimas cuatro temporadas y además la quinta copa en la era Al Mubarak.

En tal sentido, el City celebró el título desde su casa ante un Manchester United que salió al campo con un plantel alternativo y plagado de jovencitos: Amad Diallo (18 años), Elanga (19 años) y Grenwood (19 años).

Los dirigidos por Guardiola se sitúan líderes con 80 puntos y los sigue, en el segundo lugar, el Manchester United con 70 puntos cuando solo hay 9 por disputarse. Los sigue el Leciester y en el cuarto lugar está el Chelsea, que tiene 64 puntos.

