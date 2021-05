Republicanos castigan a Liz Cheney por alzar la voz contra Trump

Los representantes republicanos votaron para retirar la presidencia de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes a Liz Cheney (Wyoming), quien alzó la voz contra el presidente Donald Trump durante el proceso de juicio político y recientemente pidió a su partido cambiar de rumbo.

La decisión ocurrió con una votación de voz durante una breve reunión a puertas cerradas en un auditorio en Capitol Hill este miércoles por la mañana.

Aunque no lidera la Conferencia republicana, Cheney se mantiene por ahora como parte de la bancada del partido.

Según reportes de The New York Times y CNN, la representante dio un discurso de despedida que desató abucheos, pero al final recibió aplausos.

Cheney les pidio “no dejar que el ex presidente” provocara retrocesos en el partido, pues podría llevarlos a su “destrucción” y “posiblemente a la destrucción de nuestro país”.

Al salir de la reunión Cheney defendió su postura hacia el expresidente Trump, quien ha intensificado las críticas en su contra.

“Debemos avanzar basándonos en la verdad… No podemos abrazar la gran mentira y abrazar la Constitución”, expresó. “Hare todo lo que pueda para asegurar de que el expresidente no se acerque a la Oficina Oval”.

Rep. Liz Cheney: "We must go forward based on truth. We cannot both embrace the big lie and embrace the Constitution…I will do everything I can to ensure that the former president never again gets anywhere near the Oval Office." pic.twitter.com/jrIwLTdP6t

— CSPAN (@cspan) May 12, 2021