Arrestan a hispano por matar “para divertirse” a un adolescente a balazos en Connecticut

John Montero Delossantos se convirtió en el segundo hispano detenido por la muerte “al azar” a balazos del adolescente Marcus Hall de 16 años en Stamford (Connecticut), en septiembre de 2018.

Montero (21) fue apresado el martes y acusado de asesinato y conspiración en el homicidio del estudiante de Secundaria. Su arresto se produjo pocos días después de que Isaías Delacruz, también de 21 años, enfrentara a un juez por esos mismos cargos, además de portar una pistola sin permiso.

La lectura de cargos de Delacruz se interrumpió brevemente el viernes cuando su madre se puso de pie y comenzó a gritar que su hijo era inocente y a decirle que no declarara nada. “No se suponía que esto me pasara a mí”, dijo el joven en un momento. Se emocionó y tuvo que ser calmado por los alguaciles, reportó News 12.

Los documentos judiciales muestran que la policía utilizó imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos, pistas anónimas y pruebas de balística para armar su caso contra ambos hispanos

Dicen que la noche del asesinato, los dos hombres dijeron públicamente que iban a Southwood Square para disparar. La orden de arresto de Montero señala que había una disputa callejera en curso con personas asociadas con el complejo de apartamentos donde luego sucedió el crimen.

Hall, que era estudiante de Westhill High School, recibió varios disparos, incluso en la cabeza, y estuvo gravemente herido durante unos días antes de morir.

“Estamos bastante seguros de que no fue un objetivo específico… que iban al área esa noche con la intención de disparar, pero no creemos que tuvieran un objetivo específico”, reiteró el teniente Tom Scanlon.

La policía informó que un testigo les dijo que Montero había sacado un arma mientras andaba en público y se jactó de que había sido utilizada para matar a Hall. “No hay nada más trágico que esto: dos jóvenes que van a un área y llevan a cabo un crimen tan atroz contra una víctima joven como ésta”, denunció Scanlon.

Montero y Delacruz están retenidos con una fianza de $2.25 millones de dólares. La muerte de Hall sacudió a su comunidad escolar. Mike Rinaldi, director de Secundaria a donde asistía, habló anteriormente sobre la carga emocional de los alumnos y pidió que se detuviera la violencia.

