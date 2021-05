Jailyne Ojeda presume lo bien que luce su cuerpo usando ajustados leggings semitransparentes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las redes sociales de la sexy Jailyne Ojeda desatan todo tipo de reacciones, y no es para menos, pues utilizando entallados atuendos, conjuntos deportivos y bikinis, se convierte en una de las chicas consentidas para los usuarios, tal como lo demostró recientemente.

Hace unos días, la modelo mexicana compartió en su cuenta de Instagram tres imágenes donde se le puede ver presumiendo lo bien que luce su curvilíneo cuerpo enfundada con una blusa y ajustados leggings semitransparentes que enloquecieron a sus admiradores.

“Relationship status video up on my YouTube channel! Click link in bio to know if I’m single or taken”, se lee al pie de las postales que tienen más de 306 mil ‘me gusta’ y cientos de halagos.

“Esta mujer es espectacular 🔥🔥”, “Hermosa 😍❤️” y “Riquísimo cuerpo 😮😮”, son solo algunos de los piropos que le dejaron.

(Desliza para ver las fotos)

Anteriormente, Jailyne Ojeda se dejó admirar usando una blusa blanca una faldita a cuadros con la que enseñó sus piernones.

