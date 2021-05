Presentan un proyecto de ley para crear la Oficina de Medios Étnicos del Alcalde en Nueva York

La Gran Manzana es una de las ciudades más diversas del mundo, con un universo de comunidades que representan literalmente a cada rincón del planeta. Y una de las mejores formas que cada grupo étnico cuenta para mantenerse informado, es accediendo a medios de comunicación en su propia lengua, y que destacan aspectos fundamentales de cada cultura.

Y para asegurar que a estos medios lleguen de una manera uniforme y consistente los mensajes públicos de las agencias de la Ciudad, se presentó un proyecto de ley en el Concejo Municipal para crear la Oficina de Medios Étnicos del Alcalde.

La nueva entidad ayudará a las agencias municipales a entregar esos mensajes públicos precisos y unificados a todas las comunidades sin importar su origen étnico o idioma, y también se asegurará que los recursos publicitarios se distribuyan de manera equitativa entre las diversas comunidades de la ciudad.

La medida, que fue presentada de manera conjunta por el presidente de Concejo Municipal Corey Johnson, los concejales Ydanis Rodríguez y Oswald Feliz, y el presidente de Brooklyn Eric Adams, establece que se realice una coordinación entre las agencias y los medios de comunicación étnicos y comunitarios propiedad de minorías y mujeres, para mejorar la capacidad de las agencias de contratar a dichos medios de comunicación en proyectos que incluyen, entre otros, campañas publicitarias en esos medios y proyectos especiales adaptados a comunidades étnicas específicas o grupos.

“Nuestra ciudad se encuentra entre uno de los lugares más diversos del mundo, y necesitamos invertir y apoyar a nuestros medios de comunicación étnicos y comunitarios locales. Durante el apogeo de la pandemia, fueron estas redes las que ayudaron a difundir mensajes importantes sobre salud y seguridad entre los neoyorquinos que viven en comunidades de inmigrantes”, dijo el concejal Rodríguez.

El político de origen dominicano agregó que los medios de comunicación étnicos y comunitarios “son una de las mejores herramientas que se pueden utilizar cuando se realiza un acercamiento a los vecindarios locales en los barrios periféricos”.

Además, en lo que respecta al gasto en publicidad, el proyecto de ley establece que cada agencia se asegurará de que al menos el 50% de su gasto anual en publicidad para publicaciones impresas, digitales y medios de televisión y radio, se destinen a medios de comunicación étnicos y comunitarios. Este requisito ayudaría a que estos medios reciban el apoyo que necesitan para continuar llegando a sus residentes locales.

“Los neoyorquinos son de todo el mundo, y la comunidad y los medios étnicos juegan un papel vital en informar lo que está sucediendo aquí en la ciudad y en sus países de origen”, indicó Johnson, agregando que necesitamos ayudar a estos medios “ya que son una parte clave de nuestra ciudad, que informan en docenas de idiomas, conectan a los neoyorquinos con sus problemas locales aquí en Nueva York y en casa”

Entre tanto, el director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York Murad Awawdeh, indicó que “ya sea el World Journal, NY1 Noticias o el Amsterdam News, los medios creados por y para los neoyorquinos BIPOC (negro, indígena y gente de color) brindan un salvavidas en una ciudad tan diversa como Nueva York, donde se hablan casi 600 idiomas”

“Estos medios no solo nos mantienen informados; son el pegamento que mantiene unidos a nuestros vecindarios al permitir que todos los neoyorquinos obtengan la información que necesitan para mantener a sus familias seguras y protegidas, como vimos durante esta pandemia”, agregó Awawdeh.

