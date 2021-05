Empleado de farmacia CVS traficaba tarjetas de vacunación en Nueva York

Zachary Honig, trabajador en una farmacia CVS en Long Island (NY), fue arrestado y acusado de poseer docenas de tarjetas de vacunación COVID-19 falsificadas que planeaba distribuir a familiares y amigos, según la policía.

Honig, de 21 años, fue detenido el martes en East Garden City después de que la policía encontró 62 de las tarjetas de vacunas, nudillos de bronce y una sustancia controlada dentro de su automóvil, según la policía del condado Nassau.

Ocho de las 62 tarjetas ya estaban precargadas. Honig fue acusado de robarlas de su trabajo en CVS, dijo el comisionado de policía del condado de Nassau, Pat Ryder, en una conferencia de prensa ayer, según Long Island Press.

Ryder dijo que Honig planeaba dar las tarjetas a personas cercanas a él para que pudieran ingresar a lugares que requieren vacunas contra el coronavirus. Pero no se cree que llegó a entregar ninguna de las tarjetas falsificadas, según el comisionado Ryder.

La policía acusó a Honig de ocho cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado, de una sustancia controlada y de un arma, y hurto menor.

A former CVS employee from Levittown was arrested for allegedly possessing partially filled-out Covid-19 vaccine cards that he planned to give to friends and family to write their own information on, according to @NassauCountyPD & @NassauExecutive #Vaccinehttps://t.co/C2J4HdMHei

