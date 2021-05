Destrozo total: colombiano Egan Bernal gana su primera etapa en el Giro de Italia y se viste de rosa

El colombiano Egan Bernal dio un golpe sobre la mesa este domingo, al llevarse el triunfo de la novena etapa del Giro de Italia 2021. Restando menos de 400mts para la meta, Bernal se montó en los pedales, aceleró y con un ataque prolongado logró sacar distancia de sus rivales. Los machacó. Luego del ataque mantuvo la constancia y el buen ritmo. Así aseguró no solo la victoria, sino también el convertirse en nuevo líder de la carrera.

Primero veamos el ataque, bajo temperaturas muy bajas y en un terreno elevado con superficie de tierra. Muy al estilo de las carreras clásicas. Es para el recuerdo.

Egan Bernal se vistió de rosado y se fue a la cama con una distancia que no es muy amplia, pero sí suficiente para administrar, respecto al segundo perseguidor que tiene en la lucha por el título del Giro de Italia: el belga Remco Evenepoel (+15”). A 21” está el ruso Aleksandr Vlasov.

Fue un gran logro para Bernal, quien confesó hace un par de meses que aún sufría las consecuencias de una escoliosis que fue descubierta en el Tour de Francia 2020 y que lo obligó a retirarse de la carrera. Se presentó al Giro como jefe de filas del INEOS Grenadiers y hasta ahora ha cumplido con la expectativas, además de lo más importante: luce sano.

Con tanta presión encima, además de la concentración por llevar a cabo su ataque en el momento correcto, Egan Bernal cruzó la meta sin celebrar. ¿La razón? No sabía que había conseguido el triunfo de la etapa. Probablemente pensó que aún había un hombre en fuga que el pelotón no había cazado y que se había llevado la gloria del día.

Uno de los miembros del equipo se lo hizo saber segundos después. Y la emoción se apoderó de Egan Bernal, quien celebró con euforia su victoria.

He didn't know he'd won the stage! Here's the moment he found out 🎥😍 pic.twitter.com/dPCY7wzdZ0

Fue su primer triunfo de etapa en el Giro de Italia, y también en una gran vuelta. Ganó el Tour de Francia 2019 sin llevarse alguna etapa. Finalmente lo logró. “No puedo creer lo que pasó. Acabó de ganar mi primer etapa en una gran vuelta (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España). Hice un montón de sacrificios para llegar a donde estoy hoy“, contó el oriundo de Bogotá.

También hubo palabras de agradecimiento del joven de 24 años para sus compañeros de equipo, quienes se encargan de proteger a su líder en todo momento: “Gracias por el trabajo que han hecho. No solo hoy, todos los días“.

Desde ahora, Egan Bernal deberá defender la camiseta rosa junto al Team INEOS Grenadiers. Si sigue mostrando las condiciones mostradas hasta los momentos, será muy complicado arrebatarle “maglia rosa” al niño maravilla. Restan 12 etapas para lograr el objetivo.

A fantastic feeling today at the #Giro. As @Eganbernal says in his speech – it's all about the team.

