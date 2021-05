Stephen Curry concluyó la temporada regular como un MVP: 46 puntos que atemorizan a los Lakers

Si Stephen Curry no se lleva el MVP, no sé qué hará falta para que lo haga. La estrella de Golden State Warriors concluyó la temporada regular con una nueva exhibición de leyenda: 46 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes y 9 triples. Los Warriors vencieron a Memphis (113-100) y aseguraron el octavo puesto de la Conferencia Oeste, que les permitirá jugar el torneo play-in contra… ¿Los Lakers?

Sus triples en los últimos minutos acabaron con las esperanzas de Memphis de robarse en el último día de la temporada regular el octavo lugar. Fue un espectáculo.

Golden State, como octavo sembrado de la Conferencia Oeste, se jugará el pase definitivo a postemporada ante el séptimo sembrado, que a esta hora es Los Angeles Lakers. El que gane, enfrentará a Utah Jazz o Phoenix Suns en la primera ronda de la postemporada. Y el que pierda deberá jugar un partido de vida o muerte ante el ganador del partido entre Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs, con el último cupo a Playoffs en la línea. Así es el play-in tournament.

El partido se disputará este miércoles en horario estelar. Si no es Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers, será Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers. Todo dependerá de la combinación de resultados entre los involucrados en este domingo: para que los Lakers se salven de disputar el play in, deberán vencer a New Orleans y esperar una derrota de Portland ante Denver. A Portland le bastará con vencer a Denver o con una derrota angelina para clasificar directamente a Playoffs.

