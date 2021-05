Una madre asesinó a su propio hijo de 7 años a puñaladas

Una madre fue arrestada en New Jersey por el asesinato a puñaladas de su hijo de siete años en un incidente en que su hermano adolescente resultó herido.

Iris Tolentino, de 46 años, también está acusada de intento de asesinato por el apuñalamiento de su hijo de 17 años, quien fue tratado y dado de alta de un hospital de la ciudad de Paterson, donde vive a familia, señalan este domingo medios de prensa de New Jersey.

Otro hijo, de 15 años, también estaba en el apartamento pero no resultó herido.

El hijo de 17 años, que fue apuñalado en el brazo, atrapó a Tolentino en el baño del apartamento manteniendo la puerta cerrada hasta que llegaron los oficiales.

La policía de Paterson recibió una llamada el sábado sobre un apuñalamiento encontrando en un apartamento a los dos menores apuñalados.

El de siete años, que según sus vecinos se llamaba David, recibió múltiples puñaladas y fue declarado muerto en el hospital.

Las autoridades informaron de que cuando la policía intentó detener a Tolentino, ella se resistió al arresto y causó heridas leves a dos oficiales.

Tolentino fue recluida en un hospital siquiátrico para evaluación y cuando sea dada de ata será llevada ante un juez para a lectura oficial de los cargos de asesinato, intento de asesinato, posesión de un arma, dos por poner en peligro el bienestar de un niño, resistir el arresto y dos cargos de agresión agravada a un agente de la ley.

En Arizona una madre escuchó voces y mató a sus hijos

Una mamá de Arizona fue acusada del asesinato de sus dos hijos. Las autoridades revelaron que la mujer les dijo que “había escuchado voces” que le ordenaron matarlos.

The suspect in yesterday’s double homicide of two young children has been identified as their mother, Yui Inoue. She has been charged with two counts of first degree murder. We grieve for the family and all responders dealing with the emotional trauma of this tragic incident. pic.twitter.com/LZFUXuFX8J

— Tempe Police (@TempePolice) May 16, 2021