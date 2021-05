Conoce a Andrea Meza, la mexicana que es la nueva Miss Universo 2021

De 26 años, Andrea Meza, la nueva Miss Universo 2021, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, tiene una Ingeniería en Software, es vegana, modelo profesional, filántropa, maquillista por gusto y embajadora de turismo de su estado.

Una de sus luchas de Meza es reconocer la igualdad de género, los derechos humanos y alzar la voz contra la violencia machista.

“¡Qué momento, estoy lista para este viaje!”, “Confiadamente hermosa” y “¡Miss Universo es México!”, fueron parte de sus mensajes, en redes sociales, tras su triunfo.

Meza, quien es creadora de su propia marca de ropa deportiva, llamada Amaw (Andrea Meza ActiveWear), deslumbró en la velada en el desfile en traje de baño.

De 1.82 metros de estatura, portó un bikini amarillo, combinado con una capa rosa pastel, cautivando con su figura y su seguridad.

Después llegó la pasarela de gala y el vestido rojo, talismánico para las mexicanas, nueva postal para medios de todo el mundo.

Meza, quien en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo, tendrá como suplente a la representante de Brasil, Julia Gama.

La mexicana no dudó en la primera pregunta que le hizo el jurado, sobre un tema espinoso: ¿cómo habría lidiado con la pandemia de la Covid-19 si hubiera sido líder del País?

“No creo que exista una forma correcta de llevar esta situación, sin embargo, lo que yo habría hecho es crear antes de que todo esto pasara una cuarentena, porque perdimos tantas vidas y no perdemos perder más por eso. Yo hubiera cuidado a ellos (los ciudadanos) desde el principio”, respondió en inglés.

