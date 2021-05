Nicki Minaj asegura que su hijo odia el rap

La rapera Nicki Minaj decidió alejarse de la vida pública aprovechando que no publica un nuevo disco desde 2018 para concentrarse en su papel de madre tras dar la bienvenida a su primer retoño el pasado 30 de septiembre. Aunque la artista también ha tratado de mantener a su bebé al margen de los focos de la atención mediática, sí ha querido compartir anécdotas y alguna que otra foto del pequeño con todos sus fans a través de las redes sociales. La cantante dijo que su hijo odia el rap y que, por el contrario, le encanta la música clásica, relajante y tranquila.

Este fin de semana ha echado mano de estas plataformas para responder una vez más a las preguntas de sus seguidores y, en el marco de este encuentro, ha desvelado que su primogénito no comparte su pasión por la música rap y, de hecho, los particulares gustos del niño -que siente debilidad por la cantante irlandesa Enya- le impidieron encerrarse en el estudio de grabación para crear temas inéditos antes de dar a luz.

“Cuando estaba en mi barriga odiaba la música rap. Se ponía a dar patadas muy fuerte. Pero sí que se movía un poco al ritmo de Seeing Green antes de que publicara ese tema. Mientras estaba embarazada solo podía ponerle música relajante como Enya, música clásica para que estuviera más tranquilo. Por eso no pude acabar mi disco estando embarazada”, ha explicado en Twitter.

Nicky también ha desarrollado nuevas aficiones en los últimos meses, que en su caso incluyen un inesperado interés por la familia real británica.

“Queridos míos, mientras termino este álbum y el documental, también he estado obsesionada con ‘The Crown’ en Netflix. La gran Kenya Barris me recomendó que viera la serie y desde entonces estoy enganchada. No exagero si digo que he visto todos los episodio de cada temporada por lo menos cinco veces cada uno”, ha confesado.

Hace justo unos días la rapera enloqueció las redes sociales, en especial a sus 135 millones de seguidores en Instagram, posó desde una silla negra de un salón de belleza sin sostén y presumiendo un tanga mínima.

En cuanto a la batalla legal que libra la mamá de la cantante. Se supo que ya la señora demandó al hombre que mató a su esposo luego que lo atropellara hace casi tres meses y se diera a la fuga. Carol Maraj solicita $150 millones de dólares por la muerte de Robert Maraj de 64 años. El hombre se encuentra en libertad actualmente.

