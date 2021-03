La mamá de Nicki Minaj, demanda por $150 millones de dólares al hombre que atropelló y mató a su esposo

Carol Maraj, la madre de Nicki Minaj, presentó una demanda contra el hombre acusado de matar a su esposo, Roberto Maraj, en un accidente de atropello y quien supuestamente huyó de la escena de los hechos.

Fue hace una semana que la noticia se confirmó por sus abogados, Ben Crump y Paul Napoli que asesoraron a Carol para presentar documentos y demandar a Charles Polevich solicitando $150 millones de dólares.

“Paul Napoli y yo hemos presentado una demanda de 150 millones de dólares por la muerte de Robert Maraj. Charles Polevich no solo fue irresponsable y negligente al golpear a Maraj, sino que estaba más preocupado por huir y esconderse que por buscar ayuda”, escribió el abogado Ben en su cuenta de Twitter.

Paul Napoli and I have filed a $150 million lawsuit in the hit-and-run death of Robert Maraj, @NICKIMINAJ's father. Charles Polevich was not only irresponsible & negligent in hitting Maraj, but was more concerned about running away and hiding than seeking help. pic.twitter.com/tPrJgwYRIV

— Ben Crump (@AttorneyCrump) March 19, 2021