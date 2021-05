Adolescente latino murió baleado detrás de restaurante McDonald´s en Nueva York; su madre dominicana no tiene dinero para el funeral

Mom of teen shot dead in Bronx says she can't afford to pay for funeral https://t.co/h7dxSkF2SJ pic.twitter.com/IcJszJ6ztM

Anabel Valdez no sólo está desconsolada por el homicidio de su único hijo Armanis, baleado el fin de semana detrás de un McDonald’s en El Bronx (NY); sino porque además no tiene dinero para pagar el funeral.

Valdez busca desesperadamente respuestas sobre la muerte de su hijo de 17 años, mientras se enfrentaba a tener que incinerarlo. El joven Armanis Valdez fue una de las cinco personas baleadas detrás de un McDonald’s en Claremont el sábado poco después de las 9 p.m.

“No tengo forma de pagar un funeral”, le dijo la madre al New York Post entre lágrimas. “Trabajo tres días [a la semana] en un salón de belleza. Eso no es suficiente”, en medio de las restricciones de la pandemia.

Su familia en la República Dominicana tampoco está en condiciones de contribuir con los gastos. “Quiero incinerarlo, pero no tengo ayuda”, afirmó en español. “Soy madre soltera.”

Armanis estaba con un grupo en Claremont Park en 1625 Webster Avenue cuando un hombre armado entró corriendo y abrió fuego, hiriendo fatalmente al adolescente en el pecho. Fue llevado de urgencia al BronxCare Health System donde murió.

Cuatro víctimas más no identificadas fueron alcanzadas por balas durante ese tiroteo y trasladadas al mismo hospital por medios privados. La policía dijo que el pistolero se subió a un automóvil y huyó.

Los cinco baleados allí forman parte de un total de 11 víctimas durante un sangriento lapso de ocho horas el sábado alrededor de la ciudad, donde la violencia armada no cede.

“No sé nada”, dijo su madre. “Todo lo que sé es lo que me dijo la policía, que hubo un tiroteo. Hubo gente herida, pero le pegaron en el pecho y murió”. “Él es mi único hijo”, insistió. “Quiero que paguen por lo que pasó”, agregó Valdez. “Quiero justicia. No entiendo por qué lo mataron”.

No se han anunciado arrestos ni motivos del ataque. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Five shot in Claremont, Bronx, shortly after 9 p.m. Three male victims and one female victim walked into to the hospital, and one victim died at the scened. None of the survivors [this is how the term "survivor" is correctly used] cooperated with police. https://t.co/SrhGaUWLro

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) May 16, 2021