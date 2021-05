Andrea Meza, Miss Universo, no contó con su mamá durante la final del certamen porque a ésta le detectaron un tumor

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrea Meza, la actual Miss Universo, vivió duros momentos durante el certamen de belleza, porque se enteró de que su mamá, Alma Carmona, había sido ingresada en el hospital de emergencia, porque le detectaron un tumor. Meza conversó con el programa “Venga La Alegría”, ahí contó cómo hubo momentos en los que incluso entre lágrimas se forzó a seguir adelante.

La familia de esta ingeniera en sistemas contó que su familia no había querido compartir con ella mayor información al respecto para no preocuparla, que fue hasta que éstos llegaron a Florida que pudo calmarse un poco. Sin embargo, esta fue la razón por la cual doña Alma no estuvo con ella cuando fue coronada reina.

“Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘En camino’ y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’ y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?, no me quisieron decir porque no querían distraerme”, así lo destacó el portal del periódico Milenio.

Sobre la salud de su mamá dijo: “Me enteré que mi mamá tuvo un tema de salud y la tuvieron que internar y no pudo venir. Para mí fue complicado, estaba en ensayos y estaba con la lágrima, intentando que nadie se diera cuenta, pero luego me dije: ‘Es por su bien, ella tiene que estar bien, tiene que cuidarse y a lo mejor estar aquí no era lo correcto’, porque imagínate que se pusiera mal aquí sin apoyo médico ni nada”.

Doña Alma, según Mileno, comentó que su hija estuvo a punto de dejar la competencia debido a sus preocupaciones en torno a su salud: “Entró en un colapso nervioso. A mí no me dijo nada para no ponerme más estresada, pero a sus amigos sí les dijo que pensaba venir”.

Sobre todo esto conversó Andrea Meza con Vanessa Claudio, conductora de Suelta La Sopa, que le dio cobertura al evento tanto para Televisión Azteca como para Telemundo.

