Ponen en duda que un mexicano haya inventado los Cheetos Flamin’ Hot; él dice que intentan destruir al mensajero

El domingo anterior un reportaje publicado a en Los Angeles Times puso en duda que Richard Montañez haya inventado los Cheetos Flamin’ Hot. Ex compañeros y directivos de la empresa Frito Lay aseguraron al diario que la historia del mexicano que ingresó a la empresa como conserje y llevó a alto directivo no es exactamente como él la ha contado por años.

El artículo despertó malestar entre parte de la comunidad mexicoamericana que reconoce en Montañez a una de sus grandes referencias de éxito.

Aunque el directivo de la empresa PepsiCo no ha querido dar declaraciones a la prensa tras el reporte, sí publicó un críptico mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero recordarles a los jóvenes emprendedores algo que he dicho en varias ocasiones. No importan a lo que te dediques, siempre habrá alguien en la habitación que intentará robarte tu destino, incluso dirán que nunca exististe”, expresó en una publicación realizada en Instagram a primera hora del domingo.

“Quiero que hagas algo, escribe tu historia, porque si no lo haces, alguien más lo hará. Y también recuerda que la mejor manera de destruir un mensaje positivo, es destruir al mensajero. Nunca permitas que eso te paso, ciertamente no permitiré que eso me pase a mí”, concluyó.

El reporte sugiere imprecisiones en la historia del hombre que ingresó a Frito Lay como conserje en 1976 y que según él, creó la receta de los Cheetos Flamin’ Hot, y luego se la hizo llegar al director de la empresa.

El columnista Gustavo Arellano publicó un editorial este martes en el que hizo acuse de recibo del malestar que causó entre la comunidad la nota.

Según Arellano, los mexicanos han abrazado la versión de Montañez porque en la historia se han reconocido poco los grandes logros de la comunidad.

“Hay muy pocos mexicoamericanos reconocidos por inventar cosas que todos aman”, dijo recordando casos como la invención de los Doritos.

“Los mexicanos pueden ajustar la verdad a una narrativa conveniente, igual que los gringos cuando se trata de nuestra comida”, expresó.

La polémica se elevó a tal nivel que la reconocida activista Julissa Arce puso en el foco los motivos de las empresas “blancas” a la hora de demeritar el triunfo de una minoría.

Aunque Montañez ha contado su versión una y otra vez y Eva Longoria piensa llevarla al cine. Linda Greenfeld, ejecutiva de la compañía, aseguró que ella fue puesta a cargo de la marca y creó el nombre Flamin’ Hot y produjo la idea.

“Es lamentable que después de 20 años, alguien que no tuvo injerencia en este proyecto comenzó a apropiarse de la experiencia y a sacar jugo de ella”, expresó Greenfeld.

Según las nuevas versiones Montañez, sí formó parte del desarrollo de productos, y ciertamente ingresó a la compañía como conserje.

Lo cierto es que los archivos de Frito-Lay muestran que él fue promovido de conserje a operador de máquinas en octubre de 1977, poco después de ser contratado. Según Montañez, en esa posición creó un programa para reducir el desperdicio en la línea de producción.

Greenfeld se unió a la compañía en 1989 y tuvo la encomienda de buscar nuevos sabores que compitieran con los competidores que vendían bien en el medio oeste. Seis ex trabajadores recuerdan que la idea vino de las tiendas de Chicago y Detroit, no de California, donde Montañez trabajó.

Frito Lay dio una posición hasta cierto punto ambigua sobre lo que pasó con el trabajo de Montañez.