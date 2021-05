VIDEO: Biden maneja camioneta Ford F-150 Lightning tras rechazar pregunta sobre conflicto en Israel

El presidente Joe Biden viajó a Dearborn, Michigan, donde visitó una planta de Ford, para destacar la producción de vehículos eléctricos, pero antes de hacer una prueba de manejo de una camioneta F-150 Lughtning, el mandatario se negó a responder sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

“¿Puedo hacerle una pregunta rápida sobre Israel antes de que maneje, ya que es muy importante?”, preguntó un periodista.

“No, no puedes. No al menos que te pongas delante del auto cuando acelere. Estoy bromeando”, dijo el mandatario, quien aceleró y desató las risas de periodistas.

El presidente Biden busca impulsar la producción de vehículos eléctricos, como parte de su Plan de Empleos Estadoundiense y destacó su calidad potencia.

“Se siente bien”, dijo. “Les diré que estos vehículos eléctricos, ahora no sé si alguien tiene cronómetro, pero estos vehículos pueden pasar de 0 a 60 (millas por hora) en… 4.4 segundos”, dijo.

REPORTER: Mr. President can I ask you a quick question on Israel before you drive away since it's so important?

BIDEN: No you can't… not unless you get in front of the car as I step on it… I'm only teasing. pic.twitter.com/zRrXBjk7YQ

