El Barcelona intentará convencer a Hansi Flick de que entrene al club y no a la selección de Alemania

Joan Laporta sigue moviéndose con la finalidad de conseguir al nuevo entrenador del Barcelona. Que siga Ronald Koeman ya no depende de él, sino de si el presidente culé consigue una solución mejor para que lidere el proyecto de renovación que planea el recién electo mandamás. Y una opción que definitivamente sería mejor que el neerlandés es Hansi Flick, quien dejará de dirigir al Bayern Múnich este verano.

De hecho, según el reporte de RAC 1, cadena de radio española que cubre todo lo referente a Cataluña, y por ende al Barcelona, Flick sería la primera opción de Laporta, quien ya habría contactado con el teutón. Se rumoreaba de Xavi Hernández, pero fue descartado por sus exigencias. Marca reseña que Jurguen Klopp tampoco es opción, pues posee contrato vigente con el Liverpool.

Hansi Flick is the first option to replace Ronald Koeman at Barça. Laporta has been in constant contact with him, and he has not signed anything with the German National Team so far.

Flick demostró que es capaz de llevar las riendas de un club grande con solidez: para muestra el sextete que ganó con el Bayern, algo que curiosamente solo había logrado el Barcelona de Pep Guardiola. También conoce bien a los blaugranas: los goleó 8-2 en los cuartos de final de la Champions League 2020. Su currículum está intacto, y el fútbol que profesa es directo y sobretodo efectivo. Sería un ganar-ganar y un verdadero cambio en el club.

¿Cuál es el dilema de esta posible operación? Que Hansi Flick está comprometido con la selección de Alemania. Ante la inminente salida de Joachim Low del combinado germano, Flick fue el elegido para continuar con el proyecto. Precisamente dicha razón hizo que el estratega tomara más rápido la decisión de desvincularse del club bávaro.

#Rac1 |❗️

🔸Joan Laporta has contacted Bayern Munich coach Hansi Flick.

🔹Flick is the number one priority to succeed Koeman as the Barcelona coach.

🔸Flick is close to an agreement with the Germany National Team, but he hasn't signed anything yet. pic.twitter.com/mbmeOLN1Ss

— infosfcb (@infosfcb) May 19, 2021