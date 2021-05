Hombre mató a su madre y luego incendió la casa en Nueva Jersey

Anthony Citro fue arrestado y acusado de asesinato e incendio provocado en relación con la muerte de su madre, dijeron el martes funcionarios del condado Morris, en Nueva Jersey.

La policía de Denville recibió una llamada alrededor de las 7:24 a.m. del lunes sobre un incendio en la casa 37 Chestnut Hill Drive East. Al llegar, los oficiales encontraron a Citro, de 41 años, afuera de la casa con sangre en la ropa.

Bomberos voluntarios locales apagaron el incendio que luego se determinó que había sido provocado. Mientras extinguían el fuego, hallaron a una mujer muerta dentro de la vivienda. Más tarde fue identificada como Eileen Citro, de 68 años, la madre del acusado.

Su muerte fue declarada homicidio por el médico forense del condado por heridas de fuerza cortante. El hijo sospechoso ha sido acusado de asesinato en primer grado, posesión de armas e incendio provocado con agravantes. Permaneció detenido, a la espera de comparecer ante el tribunal, reportó Pix11. Al momento no hubo más información disponible.

