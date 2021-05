Mujer desfigura rostro a otra en restaurante Little Caesars de Georgia mientras niñita trata de socorrer a la víctima

Las autoridades en el estado de Georgia buscan a una mujer por agredir a otra mientras ambas se encontraban en un local de Little Caesars esta semana.

Brittany Kennedy, de 25 años, fue identificada como sospechosa en el incidente en el local de Augusta este lunes, a eso de las 4 p.m.

Un boletín de la Oficina del Aguacil del Condado Richmond compartido en su página de Facebook pide la ayuda ciudadana para dar con la mujer, que según el llamado, mide 5’4″ y pesa unas 150 libras; tiene cabello y ojos marrones.

La pelea, presuntamente, inició luego de que Kennedy se acercara a la víctima, identificada como Emily Broadwater, de 22 años, y halara una silla por debajo de ella.

En un video del altercado que circula en redes sociales se ve a Broadwater en el suelo mientras la otra repetidamente la golpea en la cabeza y la agarra por el pelo.

En medio del enfrentamiento, una menor se acerca a las dos mujeres y parece que intenta socorrer a la víctima. De repente, se escucha a otra mujer gritar: “¡mueve a la bebé!”. La niña sería la hija de la agredida que no parece tener más de 3 años.

@AsianPatDixon @censoreddottv@HeWasntJogging

Look at all the bleeps stand around and do NOTHING.

This animal deserves to be in a cage the rest of her pathetic life. pic.twitter.com/R77ijFpOnK

— cristianjesus (@cristjdiaz) May 18, 2021