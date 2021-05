Alexandria Ocasio-Cortez y otros demócratas presentan resolución para frenar venta de $735 millones en armas a Israel

La representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez junto a otros legisladores del ala más progresista del Partido presentaron este miércoles una resolución para detener la venta de armamento de precisión a Israel por $735 millones de dólares.

Medios nacionales y la agencia de noticias Reuters reportaron que Ocasio-Cortez cuestionó la falta de humanidad del Gobierno estadounidense para con los palestinos.

Según planteó la congresista, durante décadas Washington ha estado vendiendo material bélico a Tel Aviv por miles de millones de dólares sin exigir a su socio que respete los derechos básicos de los palestinos. A juicio de la legisladora, la movida solo provocará muerte, así como el desplazamiento y la privación de derechos de millones de personas.

La demócrata además planteó que en medio de esfuerzos internacionales por un cese al fuego, el suministro de armamento a Israel es contraproducente.

“En un momento en que tantas personas, incluyendo al presidente Biden, apoyan un alto el fuego, no deberíamos enviar armamento de ataque directo al primer ministro [israelí, Benjamín] Netanyahu para prolongar esta violencia”, planteó Ocasio-Cortez, quien previamente había tronado contra el presidente por su defensa a Israel.

“Yo creo que esta ha sido una semana muy difícil para nosotros como comunidad global, como comunidades que estamos preocupadas por los derechos humanos, todos los derechos humanos, en general, y en particular los derechos de palestinos e israelíes por igual que han sido impactados por el miedo y la violencia de esta semana”, agregó en un discurso en el pleno de la Cámara.

‘This is our business because we are playing a role in it’ — AOC expertly tied U.S. policy to the Palestinian crisis, saying that the U.S. has a ‘responsibility’ to stand up to injustices pic.twitter.com/BwmirxlgC9

