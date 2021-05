El relato de un artista que dejó las drogas y pandillas por diseñarle conjuntos a famosos boxeadores

Dentro de la disciplina del boxeo hay un sinfín de historias que relatan la superación personal. Personas que, a través del deporte, lograron salir adelante y superar caminos oscuros de la vida. Un ejemplo de esto es la historia de Javier Zinzun Jr: un joven diseñador que cambió dejó los malos pasos por derrochar creatividad en trajes para Saúl “Canelo” Álvarez.

View this post on Instagram

En una entrevista desarrollada por Lester Silva, Zinzun relató las dificultades que padeció muchos años atrás. Su adolescencia la pasó en California. En esta ciudad fue parte de famosas pandillas y estaba relacionado constantemente con casos de drogas y violencia.

Sin embargo, su contacto con “Canelo” Álvarez le dio un cambio radical a su vida. El diseñador recordó que todo comenzó luego de que Zinzun le diseñó un conjunto a el boxeador de peso súper ligero, Ryan Garcia.

Designer Javier Zinzun Jr. of I GOT MY OWN BACK Becomes Ambassador for WBC Cares

Read Here: https://t.co/ouEz3uW9Az #boxingheads #boxing #boxingnews #boxen #boxeo #拳击 #ボクシング #Boxe #Tinju #권투 #боксом

Forum Comments: https://t.co/yPIuuWqU3J pic.twitter.com/Eaq14iK5Hs

— Ringnews24 🥊 (@ringnews24) January 16, 2021