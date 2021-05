Los 10 alimentos de Costco que recomiendan comprar los nutricionistas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En Costco hay una gran variedad de alimentos y algunas opciones pueden ser nutritivas y saludables según los nutricionistas. Desde su popular pollo rostizado hasta sus barritas de proteína y paquetes individuales de hummus.

1. Mantequilla de maní Kirkland

La mantequilla de maní es un producto nutritivo que puede ser beneficioso para ti. Sin embargo, muchas variedades no son tan saludables ya que pueden contener aceites vegetales hidrogenados y azúcar agregada. Una mantequilla de maní saludable podría incluir además del maní, un poco de sal y nada más. La mantequilla de maní de Costco solo tiene estos dos ingredientes.

“Sugiero a mis clientes que busquen marcas que no tengan más que cacahuates y sal, simple y llanamente”, dice a Health la nutricionista Keri Gans.

2. Pollo asado

El pollo asado o rostizado es nutritivo, más bajo en calorías y grasas que otras opciones como el pollo frito. El pollo comprado en tienda facilita el trabajo de en la cocina, es abundante y puede integrarse a otras recetas que requieren pollo cocido.

El pollo de Costco es uno de los productos más populares ya que ha mantenido un precio de $4.99 dólares. La dietista SaVanna Shoemaker dice a través de Healthline que las mezclas de condimentos que se utilizan en muchos pollos asados ​​comprados en tiendas contienen algunos aditivos, pero puedes evitar la mayoría de ellos al no comer la piel.

3. Nueces Kirkland Signature

Las nueces son de los mejores bocadillos. La Fuente de Nutrición de Harvard señala que las nueces son excelentes fuentes de grasas saludables, proteínas y otros nutrientes saludables. Son un alimento que favorece la salud del corazón y también la salud del cerebro.

Kirkland Signature, la marca de Costco tiene varias opciones de nueces, almendras, pistachos y cacahuates al natural que puedes mezclar y dividir en pequeñas porciones. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) indica que una porción es un puñado pequeño o 1.5 onzas de nueces enteras.

4. Barras de proteína Kirkland Signature

Los nutricionistas advierten que muchas barras de proteína pueden tener una alta cantidad de azúcar y un bajo contenido en fibra. Las barras de proteína Kirkland Signature tienen 21 gramos de proteína y 2 gramos de azúcar añadido.

La AHA recomienda a las mujeres no exceder el consumo de 24 g de azúcar añadido al día y a los hombres no más de 36 g.

5. Vegetales congelados

Costco ofrece una variedad de vegetales congelados los cuales son tan nutritivos como los frescos. Las frutas y verduras se recogen y se congelan en su mejor punto. Puedes almacenarlas por mucho tiempo sin que pierdan su valor nutricional. La dietista Talia Hauser aconseja a través de Eat This Not That asegurarse de comprarlas al natural. Sin condimentos o salsas, sodio ni grasa.

6. Mezcla de tres bayas de Kirkland Signature

Las bayas son de los alimentos más ricos en polifenoles beneficiosos (especialmente antocianinas). También son ricas en vitaminas y aportan fibra. Kirkland Signature tiene una bolsa congelada que ofrece una mezcla de arándanos, moras y frambuesas.

7. Paquetes individuales de hummus

El hummus es una salsa nutritiva y versátil. En Costco puedes encontrar hummus orgánico en porciones individuales que son perfectas, ya que una vez abierto, el producto puede echarse a poder en poco tiempo debido a la oxidación.

A través de The Healthy, la dietista Sharon Zarabi, directora del programa de cirugía bariátrica en el Hospital Lenox Hill, sugiere cambiar mayonesa por hummus o usarla como salsa para verduras frescas crudas.

8. Salmón congelado

El salmón es una de las mejores opciones de pescado. Es de las mayores fuentes de omega-3, ofrece proteína de calidad, vitamina D y otros nutrientes que el cuerpo necesita.

La dietista Sheri Kasper, cofundadora de Fresh Communications dijo a Eat This Not That que suele comprar en Costco salmón de cultivo congelado a granel, ya que tiene un buen valor, está bien congelado y sellado al vacío. Señaló que “es una buena manera de asegurarse de que está recibiendo las dos porciones recomendadas por semana”.

9. Quinua Orgánica Kirkland

Costco vende quinua orgánica de Kirkland. La quinua es un alimento saludable, con un alto contenido de proteína completa y que aporta fibra. Es una excelente alternativa al arroz.

10. Spray de aceite de aguacate de Chosen Foods

El aceite de aguacate es uno de los más saludables para cocinar. Sus grasas son principalmente monoinsaturadas, siendo el ácido oleico el ácido graso el más abundante. Además de ser saludable, tiene alto punto de humeo, resiste altas temperaturas sin degradarse.

