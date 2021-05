Ocasio Cortez busca bloquear “por derechos humanos” venta de armas de Biden a Israel en conflicto con Palestina

Alexandria Ocasio Cortez (AOC), representante de NY en el Capitolio Nacional, está presionando para que el gobierno de su compañero de partido Joe Biden ponga fin a la venta de armas a Israel en medio del violento conflicto con Palestina.

“Estados Unidos no debería sellar la venta de armas al gobierno israelí mientras despliega nuestros recursos para atacar a los medios de comunicación internacionales, escuelas, hospitales, misiones humanitarias y sitios civiles para bombardear. Tenemos la responsabilidad de proteger los derechos humanos”, escribió ayer en su cuenta Twitter, al anunciarse que presentaría una resolución que bloquearía la venta de EE.UU. de bombas a Israel por $735 millones de dólares.

La semana pasada, Ocasio comparó el nuevo enfrentamiento entre Palestina e Israel con la crisis en la frontera de Estados Unidos y México y la llegada de niños migrantes no acompañados, y criticó a Biden por defender al estado hebreo.

Biden pidió ayer una “reducción significativa” de las acciones de Israel, después de 10 días de intensos combates con sus vecinos palestinos. Fue la presión pública más dura de Biden siendo Estados Unidos el tradicional aliado más fuerte de Israel.

El presidente le pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una llamada telefónica que avanzara hacia “el camino hacia un alto el fuego”, según un comunicado de la Casa Blanca sobre su conversación.

También ha aumentado la presión interna sobre Biden para que haga más, ya que el número de muertos en el conflicto ha superado los 200. Ocasio ha llamado a Israel un “estado de apartheid”, y la representante musulmana (D) Ilhan Omar ha calificado los ataques aéreos israelíes como “terrorismo”.

Durante una visita a Michigan el martes, Biden tuvo una animada conversación sobre la lucha en curso con la también representante (D) musulmana Rashida Tlaib, quien tiene familia en Cisjordania. Tlaib había presionado a Biden para que pidiera un alto el fuego.

La relación de Biden con Netanyahu podría complicarse aún más para el presidente por la marea cambiante sobre Israel entre algunos Demócratas del Congreso, acotó Pix11.

“Los Republicanos que intentan abrir una brecha entre los Demócratas y socavar el apoyo de Biden también se han concentrado en la violencia en el Medio Oriente. Los legisladores republicanos culpan a la administración de Biden y pretenden convertir a sus críticos liberales en el rostro del partido que se dirige a las elecciones de mitad de período” en 2022.

The United States should not be rubber-stamping weapons sales to the Israeli government as they deploy our resources to target international media outlets, schools, hospitals, humanitarian missions and civilian sites for bombing.

We have a responsibility to protect human rights. https://t.co/OctBNYFpwp

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 19, 2021