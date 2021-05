Vacúnese la próxima semana y puede ganar $5 millones de dólares de la Lotería de Nueva York

Este es el incentivo más grande que cualquier persona puede imaginarse recibir para vacunarse contra el coronavirus: un ticket gratis para participar en la Lotería de Nueva York y tener la posibilidad de ganar hasta $5 millones de dólares.

Solo por la próxima semana, el Estado de Nueva York pondrá en marcha un plan piloto que le permitirá a las personas que todavía están indecisas sobre vacunarse, a recibir de manera gratis un ticket, cuyo valor es $20 dólares, y participar en el sorteo de la próxima semana con ese premio ‘gordo’.

El gobernador Andrew Cuomo indicó que de esta manera el Estado está haciendo hasta lo impensable, por incentivar a esos neoyorquinos que todavía están indecisos de inyectarse.

“Vacunar a todos es la meta. ¿Y cómo hacemos eso? Haciéndolo fácil, haciéndolo más accesible y para la gente que todavía tiene dudas, explicarle bien los beneficios, como el que ya 18 millones de neoyorquinos han recibido las dosis”, dijo Cuomo.

Pero si eso no es suficiente, hay que ser creativo y buscar más incentivos exclamó: “Hoy estamos anunciando un incentivo grandísimo para todo el estado, un plan mediante el cual puede ganar hasta cinco millones de dólares, si se vacuna la próxima semana. Se inyecta y recibirá un ticket de la lotería para el juego del ‘Mega Multiplier Lottery’”.

Today we announce a big new reason to get vaccinated: A chance to win up to $5 million!

Get vaccinated at any of 10 state vax sites and receive a free NYS Lottery scratch off ticket with a grand prize of $5 million.

Must be 18 or older.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 20, 2021