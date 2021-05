Locura: FIFA evaluará la posibilidad de realizar el Mundial cada dos años

El Mundial de Fútbol como lo conocemos podría seguir sufriendo modificaciones. Ya es conocido que el Mundial 2026 estará conformado por 48 equipos y no por 32, como habitualmente ha sido y será hasta Qatar 2022. En esta oportunidad, lo que podría cambiar es el intervalo de tiempo entre la realización de un evento y otro. FIFA aprobó discutir la posibilidad de realizar una Copa Mundial cada dos años.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita realizó la propuesta, insinuando la posibilidad de reducir los patidos amistosos para darle cabida a un calendario que pudiese soportar la carga de contar con un Mundial cada dos años. La propuesta fue apoyada rotundamente: 166 votos a favor, 22 votos en contra y 21 abstenciones.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, dio más indicios de por dónde pudiese ir el debate: “¿Estamos realmente convencidos de que jugar eliminatorias durante el año es la manera correcta cuando hablamos de que los fans quieren más partidos importantes?“, se preguntó.

¿Qué hizo con dicha pregunta? Poner en duda el espectáculo de las eliminatorias, que en un eventual calendario con Mundial cada dos años, quizás perderían el significado. Una posibilidad es otorgar cupos en las competencias más importantes de cada continente: Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Copa de África y Copa de Asia. Así, las eliminatorias quizás lleguen a su fin, y los partidos amistosos serían mucho menos.

No obstante, es un debate que traerá posiciones encontradas. Infantino señala que la FIFA pensará antes en el aspecto deportivo y no en lo comercial. El tiempo lo dirá.

"Are we really convinced that playing qualifying games [across the year] is the right way when we are saying that fans want more meaningful games?"

Gianni Infantino said FIFA will study holding the men's and women's World Cups every two years instead of four. Good idea? 🤔 pic.twitter.com/SOFh3IRRwd

— Goal (@goal) May 21, 2021