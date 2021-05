Conductor de Maserati aparece en video atacando a tiros a hombre que rebasó su vehículo en Washington D.C.

Las autoridades en Washington, D.C. buscan al conductor de un Maserati que se bajó de su vehículo a plena luz del día para abrirle fuego a otro conductor que supuestamente lo había rebasado en la carretera.

El incidente se reportó el miércoles, a eso de las 5 p.m., por el bloque 1600 de la avenida Eastern. El Departamento de Policía Metropolitana divulgó las imágenes del incidente el viernes pasado.

MPD seeks assistance in identifying and locating a suspect and vehicle in reference to an Assault with a Dangerous Weapon (Gun) offense that occurred on 5/19/21, in the 1600 block of Eastern Ave., NE

Have info? Call (202) 727-9099/text 50411

Video: https://t.co/G7r7Qr3gMA pic.twitter.com/dcWwXPaXsD

— DC Police Department (@DCPoliceDept) May 22, 2021