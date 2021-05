Secretario de Salud federal Xavier Becerra visita Queens para implorar a latinos que se vacunen contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pandemia del COVID-19 ha atacado de manera brutal y desproporcionada a la comunidad latina de la ciudad de Nueva York, siendo Queens el condado más impactado en vecindarios como Elmhurst, Jackson Heights y Corona, que pusieron gran parte de los muertos que ha dejado el coronavirus. Y mientras autoridades municipales intentan convencer a más latinos de que se pongan la vacuna contra el COVID-19, el secretario de Salud de la Administración Biden, Xavier Becerra, el primer hispano en ocupar esa cartera, hizo una visita a Queens para pedir a más latinos, en inglés y en español, que no duden más y se inmunicen.

Becerra estuvo este martes en el centro de vacunación del Queens Center Mall, que el Departamento de Salud de la Ciudad instaló en abril pasado, donde ya se han puesto unas 24,000 dosis de las inyecciones de Johnson & Johnson y Moderna, para urgir a que más hispanos le pongan el brazo a la inyección.

“No hay nada que temer. Casi que estamos yendo a sus casas a preguntarles si podemos ponerles la vacuna. Hay sitios por todos lados y no hay excusas para que no se la pongan: es gratis y no estamos pidiendo documentos”, comentó Becerra, tras su visita al sitio de vacunación, que a partir de esta semana estará ofreciendo además dosis de Pfizer para neoyorquinos de 12 años de edad en adelante.

El Secretario de Salud pidió a los latinos que no han dado todavía el paso, que no crean en mitos y cuentos y entiendan que las vacunas son altamente seguras. En Nueva York hasta ahora apenas el 27% de los latinos está vacunado completamente y el 34% ha recibido solo la primera dosis.

“Hay muchas historias que no son reales. A uno le decían de niño que ‘si te bañas después de comer, la boca se te va a achuecar. Y ahora cosas que se dicen (sobre la vacuna) son peores porque están en redes y asustan muchos, pero no son ciertas. Por eso necesitamos las voces de la gente en que la comunidad confía. Necesitamos escuchar a los sacerdotes, a los médicos, a los maestros y a los entrenadores de deportes que le digan a la comunidad que las vacunas son seguras”, agregó el funcionario.

Becerra destacó que la Administración Biden, que tiene como meta que el próximo 4 de julio el 70% de la población de todo el país se haya puesto al menos una dosis de la vacuna, esta comprometida en llegar a todos los latinos para que se vacunen, por lo que dijo ya no hay excusas.

“El que no se vacuna, o no le interesa cuidar a su familia, o no está viviendo en este mundo (…) Somos la comunidad más afectada. Tenemos más gente con clasificación de obrero esencial, pero no entiendo (por qué la mayoría de latinos no se vacuna). No lo entiendo como secretario de este departamento, ni como líder, ni como latino. Es tiempo ya de vacunarnos“, agregó Becerra.

Más 8 millones de dosis en NYC

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dave Chokshi, anunció que la visita de Becerra coincidió con el día en que la Gran Manzana superó ya los 8 millones de dosis de la vacuna aplicadas y se sumó al llamado del secretario federal a que más latinos se vacunen.

“Estamos por todas partes y hay que entender que si nos vacunamos, estaremos juntos más seguros”, comentó el Comisionado, quien también urgió a quienes se han vacunado ya a que se conviertan en la mejor voz para aumentar la confianza de los que todavía tienen dudas con la inmunización. “Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sus testimonios nos ayudarán mucho a pasar la voz y generar confianza”.

Anita Reyes, directora del puesto de vacunación del Queens Center Mall, donde hay más de 59 enfermeros aplicando entre 750 y 1,200 vacunas diarias, pidió a la comunidad latina que aproveche los puestos de inmunización que hay a lo largo de la ciudad, y dijo que los sitios están ofreciendo todas las facilidades posibles.

“Aquí pueden venir sin cita ni nada y si no tienen una identificación, eso no es ningún problema, porque no se las vamos a pedir. Estamos haciendo lo que sea necesario para poder asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de vacunarse”, dijo Reyes.

La congresista federal Grace Meng hizo hincapié en que en esa parte de Queens se vivió abrumadoramente el dolor de cientos de muertes a causa del COVID e instó a que los vecinos de Queens se sumen a la vacunación.

“Aquí tenemos todo para que la gente se sienta cómoda. Hay gente hablando en sus propios idiomas. Queremos atender a todos, por eso trajimos recursos a nuestra gente para que los usemos”, concluyó la líder política.

Datos importantes sobre el puesto de vacunación del Center Mall

Aquí atienden a quienes se quieran poner la vacuna contra el COVID-19, incluso sin cita previa.

El sitio está ubicado en el 58-56 de la calle 92, donde antes quedaba una tienda de Modells.

Abril 12 fue la fecha de apertura de ese punto de vacunación.

24,000 personas se han vacunado allí desde que abrió.

14,000 personas se han puesto una dosis.

700 a 1,200 personas son vacunadas allí cada día.

El centro opera desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., de lunes a sábado.

En el sitio vacunas.gov puede enterarse de otros centros de vacunación cercanos a su hogar.

También puede llamar a la línea 1 (800) 232-0233 para pedir información sobre sitios cercanos.

Datos sobre vacunación en NYC