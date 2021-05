Amazon compra MGM Studios por $8,450 millones de dólares

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Amazon sigue expandiendo sus negocios a marchas aceleradas, ya que esta semana dio a conocer que adquirirá los estudios MGM por la cantidad de $8,450 millones de dólares, lo que se espera que fortalezca su presencia en la industria del entretenimiento. Hay que recordar que la empresa cuenta con una de las plataformas de streaming más grandes del momento, Amazon Prime, la cual compite directamente con los gigantes Netflix y Disney Plus.

Este nuevo acuerdo sería el segundo más grande que ha hecho Amazon, después de que en 2017 comprara Whole Foods por $13,700 millones de dólares.

Amazon dijo que espera aprovechar el gran legado que tiene MGM en la industria cinematográfica y su amplio catálogo que consta de alrededor de 4,000 películas y 17,000 programa de televisión. Todo este contenido también fortalecerá a su división de cine y televisión, Amazon Studios.

“El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el profundo catálogo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad”, dijo en un comunicado Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

Algunas de las series y películas que forman parte del catálogo de MGM son 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair, Fargo, The Handmaid’s Tale, y Vikings.

Entre todas sus producciones, MGM ha ganado más de 180 Premios de la Academia y 100 premios Emmy.

Por cuenta propia, Amazon ha producido éxitos como The Big Sick y Manchester By The Sea, esta última ganadora del premio Oscar por Mejor guion Original. Asimismo ha producido las series The Marvelous Mrs. Maisel y Transparent.

Actualmente, su más grande apuesta es la serie adapatación de “Lord of the Rings” que aún se encuentra en producción. Esta ambiciosa serie tendrá un costo de $465 millones de dólares, lo que la convierte en una de las series más costosas que se han realizado hasta el momento.

–También te puede interesar: Cuánto les pagarán a los actores de ‘Friends’ por su capítulo de regreso