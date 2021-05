Aylín Mujica le responde a Frida Sofía y ante sus palabras la hija la Guzmán responde con mayor fuerza

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aylín Mujica está en el ojo del huracán en la mira de Frida Sofía también, luego de las declaraciones que hiciese la actriz y panelista de Suelta La Sopa, después de opinar sobre las palabras vertidas por Niurka Marcos, ante las cámaras de dicho programa. Bajo este contesto Aylín dijo que a Alejandra Guzmán le faltó ponerle mano dura en la educación de su hija. Frida Sofía se enteró y reaccionó de manera inmediata.

“FALTÓ MANO DURA EN MI “CRIANZA” según la respetable @aylinmujic… gracias por el ejemplo perfecto de lo que es estar cegado ante al abuso, pero más triste que declare que es necesario darle “bofetadas” y mano dura para educar a un niño. @aylinmujic normaliza y promueve al abuso infantil. #asco #noalaviolenciainfantil #nomasmanodura”, escribió Frida a través de Instagram.

La conductora también reaccionó y le dejó este mensaje en el programa a la hija de Alejandra Guzmán:

“Mi querida Frida quería decirte que yo estoy muy lejos de validad la violencia. Cuando yo me estaba refiriendo a mano dura, no es precisamente, quizá tú no lo sepas, pero no tiene nada que ver con golpes. Cuando dije mano dura estaba refiriéndome a la necesidad de poner límites en la crianza de nuestros hijos. A crear barreras. A saber hasta qué punto… porque ni siquiera estaba hablando de ti, estaba hablando de como padres, la responsabilidad que tenemos de tratar de guiar a los niños con mano dura, tratando de poner límites. Y con un buen ejemplo. Quizás, y lo tengo clarísimo, no puedas entenderlo racionalmente, porque todavía no eres madre. Ojalá que el día que lo sepas puedas entender la importancia de tener límites”.

Frida Sofía también escuchó estas declaraciones por parte de Aylín y respondió, como era de esperarse, en Instagram también, ahí ha empezado a llamara “Miss Mano Dura”.

Pero además volvió a compartir extractos de las declaraciones de Aylín Mujica haciendo hincapié en que la conductora sí estaba haciendo alusión al uso de la violencia en su contra. Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram, pero aquí les dejamos el video de dónde tomó las declaraciones la joven cantante y empresaria.

