Hispano acusado de intento de homicidio por balacera en restaurante chino en el norte de Nueva York

Héctor Luna fue acusado formalmente por intento de homicidio y otros cargos relacionados con un tiroteo afuera de un restaurante chino el mes pasado en Middletown (NY).

El fiscal de distrito David Hoovler dijo que Luna, de 27 años, supuestamente le disparó a un hombre afuera del bar restaurante “You You Asian” en el condado Orange alrededor de las 9:15 p.m. el 14 de abril. La víctima, Charles Miller (48), había estado cenando allí antes del incidente y salió a fumar.

Su esposa, Marlenea Miller, dijo que estando afuera, el desconocido Luna saludó a la víctima y luego le disparó a quemarropa en el estómago antes de huir, mientras su familia estaba comiendo adentro del establecimiento.

Las autoridades informaron que Luna abrió fuego porque pensó erróneamente que Miller era un oficial de policía, aunque aún no está claro el motivo del crimen.

Dos días después, fue detenido en el hotel Hampton Inn ubicado en el condado Pike de Pensilvania, y al principio renunció a la extradición para enfrentar los cargos en Nueva York. A varias agencias de aplicación de la ley se les atribuyó la asistencia en esta investigación.

Miller sobrevivió tras pasar varios días en el hospital. El sospechoso fue acusado de intento de asesinato, agresión y posesión criminal de un arma. Fue procesado el martes ante la jueza Hyun Chin Kim, reportó News 12.

Una comparecencia virtual de Luna en la corte está programada para el 16 de junio. De momento enfrenta 25 años de prisión sólo por el cargo de intento de asesinato.

