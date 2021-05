La foto de Demi Rose en tanga y cubriendo sus senos con una revista de Playboy

Demi Rose es una de las chicas que siempre deja en claro que no le gustan los límites. Por ese motivio, la británica volvió a sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales con una reveladora foto.

Este miércoles, la modelo subió a su cuenta de Instagram una imagen donde aparece recostada, usando una tanguita blanca de encaje, mientras sostiene una revista de Playboy para cubrir sus senos. En la publicación se puede apreciar el rostro de la actriz Cindy Crawford.

“You asked, OFcourse I listened. Been working on my hottest exclusive content… ever. I’m so happy to finally share it with you! Link in my bio if you click under my website. Happy Flower Full Moon! I love you ❤️🌹”, escribió la joven en la postal que tiene 357,000 likes y una cascada de halagos.

Por si no fuera suficiente, previamente Demi Rose aceleró pulsaciones con un par de fotos en las que enfundó sus prominentes curvas con un sensual vestido de escote underboob de la marca Pretty Little Thing.

(Desliza para ver las instantáneas)